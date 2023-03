Kaspersky rafforza l’impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale nel primo report ESG

(Adnkronos) – Milano, 03 marzo 2023

Nel suo primo report sulla sostenibilità (ESG), Kaspersky ha rivelato i progetti e le iniziative implementate per diminuire le emissioni di carbonio, ridurre il gender gap e continuare a educare gli utenti sui fondamenti della cybersecurity. Il report, pubblicato in conformità agli standard internazionali GRI1 e SASB2, si concentra sui risultati dello sviluppo sostenibile dell’azienda per il 2021 e i primi sei mesi del 2022.

Costruire un mondo digitale sicuro e sostenibile è l’obiettivo principale di Kaspersky da oltre 25 anni. Allo stesso tempo, l’azienda si è impegnata a promuovere un cambiamento positivo a lungo termine, implementando continuamente attività socialmente significative per garantire un futuro più sicuro e sostenibile. Il report di sostenibilità dell’azienda si basa su cinque aree chiave dello sviluppo sostenibile: mondo informatico più sicuro, etica e trasparenza, tecnologia del futuro, people empowerment e pianeta più pulito.

“L’implementazione di una strategia di sostenibilità è un passo fondamentale in qualità di azienda che si impegna a rendere il mondo migliore. Kaspersky crede che il compimento della sua missione consista innanzitutto nel rendere lo spazio digitale più resistente alle minacce grazie alla Cyber Immunity. Tuttavia, essendo un’azienda globale socialmente responsabile, non possiamo ignorare la necessità di affrontare le sfide, che includono la riduzione delle emissioni di carbonio, la lotta alla mancanza di nozioni di base di cybersecurity e di cyberhygiene, la riduzione del gender gap e la trasparenza nella cybersecurity. Pensiamo che il contributo delle imprese alla realizzazione di un’agenda sostenibile sia essenziale e solo unendo gli sforzi possiamo garantire un futuro migliore alle prossime generazioni”, ha commentato Maria Losyukova, Head of Sustainability di Kaspersky.

Riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente

Kaspersky sostiene la tendenza del settore all’adozione continua della Electronic Software Distribution (ESD): l’azienda ha dimezzato la produzione di prodotti tangibili e promosso le vendite digitali, che hanno un impatto minore sull’ambiente. Inoltre, grazie all’implementazione di un processo di organizzazione dei viaggi di lavoro più consapevole e alla diminuzione del loro numero complessivo, la quantità di emissioni atmosferiche è stata ridotta dell’81% tra il 2019 e il 2021. Inoltre, l’azienda si preoccupa del risparmio energetico dei propri data center e utilizza solo moderne tecnologie di alimentazione e contenimento dei consumi per le proprie dotazioni. Kaspersky promuove anche una serie di iniziative interne in diverse unità di business focalizzate sullo sviluppo di un approccio più responsabile alle questioni ambientali. Tra queste rientrano lo svolgimento di attività educative sulla riduzione delle emissioni di carbonio, il passaggio a materiali di marketing più sostenibili, la creazione di infrastrutture aziendali più eco-efficienti e le attività di riciclaggio per i dipendenti, finalizzate alla raccolta dalle frazioni di rifiuti che non sono soggette a trattamento domestico.

Attenzione ai dipendenti e promozione dei nuovi talenti

I dipendenti sono il bene più prezioso dell’azienda, ed è per questo che Kaspersky fa tutto il possibile per far crescere il team. Nel 2022, l’Employee Net Promoter Score® (eNPS), che misura la soddisfazione dei dipendenti all’interno dell’azienda, è aumentato raggiungendo il 53%. Nel periodo di riferimento, l’azienda ha costantemente ampliato il proprio portfolio di formazione interna per il personale, offrendo più di 100 corsi di sviluppo professionale. Oltre il 40% dei dipendenti ha già sfruttato questa opportunità partecipando ad almeno un corso. Inoltre, Kaspersky offre un programma di volontariato aziendale molto diversificato, che consente ai dipendenti di impegnarsi in attività socialmente utili, tra cui la raccolta fondi, il lavoro pro-bono, le donazioni di sangue e le attività sportive.

Inoltre, l’azienda ha continuato a lavorare per promuovere una forza lavoro diversificata e ridurre lo squilibrio di genere: il 26% dei dipendenti dell’azienda è costituito da donne, di cui il 17% lavora nella divisione R&S. Questo dato è in linea con la distribuzione degli impieghi nel resto del settore. L’obiettivo dell’azienda è quello di incoraggiare ulteriormente le donne a intraprendere una carriera nel settore IT. Inoltre, Kaspersky sta investendo nella formazione di nuovi talenti mantenendo lo sviluppo della divisione formativa dell’azienda, Kaspersky Academy, che ha oltre 100 università partner in tutto il mondo. Continua anche a organizzare la Secur’IT Cup, una competizione studentesca di progetti di cybersecurity a cui hanno partecipato dal 2018 più di 6.000 studenti da tutto il mondo.

Mantenere la fiducia degli utenti

Garantire la massima trasparenza per quanto riguarda i prodotti, i processi interni e aziendali è un elemento fondamentale per la sicurezza digitale. Kaspersky ha seguito un approccio completo alla privacy dei dati degli utenti, che consiste nella formazione dei dipendenti e nella standardizzazione della gestione dei dati in ogni Paese in cui sono presenti i suoi utenti. Ogni anno, dal 2019, l’azienda ha certificato i propri sistemi di gestione dei dati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001, confermandone l’elevato livello di protezione.

Inoltre, Kaspersky ha continuato a compiere ulteriori sforzi nell’ambito della Global Transparency Initiative, aprendo altri tre Transparency Center, in cui i clienti possono analizzare il codice sorgente dell’azienda. Kaspersky ha anche trasferito in Svizzera l’elaborazione dei dati relativi alle minacce informatiche per gli utenti di APAC, America Latina e Medio Oriente. Complessivamente, dal 2018 l’azienda ha investito 5,6 milioni di dollari nella costruzione di un’infrastruttura di dati in Svizzera.

L’impegno per un domani sicuro

Kaspersky contribuisce costantemente alla lotta globale contro il cybercrime collaborando con le forze dell’ordine internazionali e le organizzazioni intergovernative. Durante il periodo di riferimento, Kaspersky ha partecipato a circa 30 eventi congiunti di cybersecurity con stakeholder di tutto il mondo e ha contribuito a fermare una banda di criminali informatici di alto profilo condividendo informazioni di intelligence sulle minacce e competenze tecniche. Kaspersky ha inoltre lavorato costantemente per educare e proteggere chi ne ha bisogno, sviluppando corsi specifici come TRAPEZE, un training rivolto alle generazioni più anziane, e DeStalk per le donne vittime di violenza domestica, sostenuto dalla Commissione Europea.

Il report completo è disponibile al seguente link https://esg.kaspersky.com/



Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni:

https://www.kaspersky.it/



