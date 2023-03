Italy Sotheby’s International Realty: 2022 in crescita, con + 90% di fatturato rispetto al 2020

(Adnkronos) – Dati 2022:

• Transato Italia: oltre 380 milioni di euro

• Proprietà in portafoglio: 1.737

• Controvalore del portafoglio gestito: oltre 7 miliardi di euro

• Richieste 2022: 28.513

• Top 3 Territori con maggiore crescita di fatturato rispetto al 2021: Capri e Costiera Amalfitana (+150%), Roma (+81%) e Sicilia (+80%)

• Top 4 Territori dal maggior transato (valori percentuali sul totale transato): Milano (31%), Roma (25%), Toscana (15%) e Capri e Costiera (13%)

• Top 3 Nazionalità buyers: (USA (21%), UAE (19%) e Germania (15%)

• Presenza nel mondo: oltre 1.000 uffici su 81 Paesi e oltre 26.000 professionisti

• Presenza in Italia: 12 uffici e 150 professionisti

Milano, 8 marzo 2023 .“Il 2022 – dichiara Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International

Realty – è stato un anno importante che ha visto confermare il trend di crescita degli anni passati con oltre 380 milioni di euro di transato e un significativo incremento del fatturato che dal 2020 è cresciuto del 90%. Il mercato immobiliare italiano dei trophy assets si conferma dunque di forte interesse, specialmente per una domanda estera.”

Del portafoglio gestito da Italy Sotheby’s International Realty

di oltre 7 miliardi di euro spiccano proprietà superiori ai 30 milioni in Costa Smeralda, sul Lago di Como, a Portofino, in Toscana, a Capri, Roma e Milano.

Tra le altre, nel 2022 sono state concluse operazioni con singoli buyers per valori superiori ai 37 milioni di euro a Roma e diverse proprietà a Milano, Capri e in Toscana con valori superiori ai 10 milioni di euro.

Maggio e dicembre i mesi in cui si registrano più vendite con l’area di Capri / Costiera Amalfitana a maggior crescita di transazioni rispetto al 2021 (+150%). Ottimi risultati anche a Roma (+81%) e in Sicilia con un +80%.

Gli uffici di Italy Sotheby’s International Realty che hanno seguito il maggior numero di transazioni sono Milano con il 31% (sul totale transato da Italy Sotheby’s International Realty nel 2022), Roma con il 25%, Firenze e Lucca con il 15% ma anche il team dedicato a Napoli, Capri e Costiera Amalfitana con il 13%.

“L’Italia attrae chi è alla ricerca di proprietà iconiche dove la bellezza, la storia e lo stile di vita sono protagonisti ma si conferma anche un Paese che offre soluzioni di ottimizzazione fiscale molto competitive e attraenti nel panorama europeo e internazionale, la “flat tax”. Nel 2022 ad esempio abbiamo osservato un crescente interesse da parte della clientela proveniente dagli USA (21%), dagli UAE (19%) e dalla Germania (15%)” ha concluso Clemente Pignatti Morano.

Oltre 28mila i nuovi buyers che nel 2022 hanno dimostrato interesse per l’Italia attraverso Italy SIR ed ecco le città dove si concentra maggiormente la domanda: Milano (26%), Roma (19%), Torino (12%), Firenze (10%), Lucca (5%) e Verona (3%). Questi dati confermano il continuo interesse per Milano e l’ascesa di Roma. Due città che per motivi diversi attirano l’attenzione dei buyers di tutto il mondo.

Fondato nel 1976, il brand Sotheby’s International Realty si distingue nell’impegno per un servizio impeccabile che per più di due secoli ha caratterizzato la Casa d’aste Sotheby’s.

L’Italia, tra i 5 Paesi più visitati al mondo e unico nel suo inestimabile patrimonio artistico e culturale, eccelle per natura, moda, design ed enogastronomia. Questo è quello che ogni giorno Italy Sotheby’s International Realty rappresenta nel mondo con una posizione di leadership nella

promozione degli immobili più prestigiosi.

Con 10 uffici a Milano, Roma, Como, Firenze, Lucca, Torino, Lago Maggiore, Verona, Porto Cervo e Noto, e 2 showroom a Milano e Roma, Italy Sotheby’s International Realty si avvale della collaborazione di più di 26.000 broker in oltre 1.000 uffici in 81 Paesi del mondo offrendo i propri servizi con dipartimenti dedicati:

RESIDENZIALE



Il dipartimento Residenziale promuove per

la vendita proprietà esclusive nelle più importanti città italiane, da Roma a Milano, Torino, Firenze e Napoli. Ma anche in località turistiche come Capri, Portofino, i laghi di Garda, Como e Maggiore, la Costa Smeralda, la Toscana e la Sicilia.

HIGH STREET RETAIL



Il dipartimento High Street Retail assiste i principali brand del lusso nella ricerca di boutique e showroom nelle vie più esclusive d’Italia come Via Monte Napoleone a Milano e via dei Condotti a Roma.

INVESTMENTS AND ADVISORY SERVICES



Il dipartimento IAS assiste investitori istituzionali e non nella ricerca di asset con destinazione ricettiva, sanitaria, direzionale, commerciale, logistica e per operazioni di sviluppo, riqualificazione e conversione.

RETREATS



Il dipartimento Retreats promuove per la locazione breve le proprietà più esclusive del territorio italiano. Fanno parte del portfolio Retreats location come Capri, Portofino, la Toscana e la Costa Smeralda.

