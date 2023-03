Indian Wells, Fognini subito eliminato da Shelton

(Adnkronos) – Fabio Fognini subito fuori dal Masters 1000 di Indian Wells. Il ligure è stato eliminato al primo turno dal 20enne Ben Shelton, all’esordio assoluto nel torneo californiano, con il punteggio di 6-4 6-1.

Andy Murray inizia invece la sua avventura a Indian Wells superando in rimonta per 6-7 6-1 6–4 l’argentino Tomas Martin Etcheverry (61 Atp). “In alcune delle partite che sono riuscito a vincere quest’anno, mi sono sentito fortunato, ma oggi invece ho cercato la vittoria in ogni punto sfruttando al meglio tutte le chance possibili”, ha commentato lo scozzese dopo la maratona di quasi tre ore e un quarto.