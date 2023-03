I tre giurati del serale di Amici #AMICI22

Il talent show “Amici di Maria De Filippi” sta per tornare in onda con il serale, durante il quale si sfidano i ragazzi selezionati nelle varie categorie, canto e ballo. A giudicare le loro performance, ci saranno tre giurati di grande esperienza e talento: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Cristiano Malgioglio

Giuseppe Cristiano Malgioglio è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. È un apprezzato autore e ha scritto alcuni dei brani più famosi della musica italiana durante la sua carriera.

Giuseppe Giofrè

Giuseppe Giofrè è un ballerino, modello e coreografo italiano che risiede a Los Angeles. Ha ottenuto grande notorietà in seguito alla sua partecipazione come studente allo spettacolo “Amici di Maria De Filippi” e per aver fatto parte delle tournée come ballerino di artisti famosi come Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nick Jonas, Taylor Swift e Nicki Minaj.

Michele Bravi

Michele Bravi è un cantautore italiano, noto per aver vinto la settima edizione del talent show X Factor.

Cosa aspettarsi dai giurati di Amici 22

I giurati di Amici 22 saranno chiamati a valutare le performance dei ragazzi selezionati nelle categorie canto e ballo, fornendo commenti e consigli per aiutarli a migliorare. Saranno anche chiamati a decidere quale di loro dovrà abbandonare il programma ogni settimana, fino alla finale. I tre giurati sono tutti professionisti di grande esperienza e talento, e porteranno il loro bagaglio di conoscenze e competenze per giudicare le performance dei ragazzi.