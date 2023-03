Hyundai i50: allo studio la nuova berlina di medie dimensioni

L’anno prossimo, sul mercato europeo potrebbe debuttare la nuova Hyundai i50. Rappresenterà la gemella della rinnovata Avante, commercializzata anche oltreoceano come Hyundai Elantra. L’inedita berlina media del costruttore sudcoreano misurerà 468 cm in lunghezza, 183 cm in larghezza, 142 cm in altezza e 272 cm nel passo.

Stando alle indiscrezioni, la gamma della nuova Hyundai i50 comprenderà le configurazioni a propulsione ibrida Full Hybrid da 250 CV e Plug-In Hybrid da 300 CV di potenza complessiva, più la sportiva declinazione i50N con il motore a benzina 2.0 T-GDi da 350 CV di potenza.

La Hyundai Elantra è già stata proposta sul mercato italiano dal 2000 al 2006, nelle varianti berlina a quattro porte e fastback a cinque porte. Disponibile con il propulsore 1.6i a benzina da 108 CV e l’unità diesel 2.0 CRDi da 112 CV di potenza, è stata immatricolata in 1.925 esemplari, di cui 464 ancora circolanti.