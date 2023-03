Grande Fratello Vip: chi sarà il primo finalista?

Questa sera, lunedì 6 marzo, su Canale 5 va in onda il trentanovesimo episodio di “Grande Fratello Vip“, il celebre reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In questa puntata, verrà decretato il primo finalista tra i concorrenti rimasti in gara.

Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sono i sette concorrenti che si contenderanno il primo posto in finale. Sarà il pubblico a decretare il vincitore attraverso il televoto.

Non resta che attendere la puntata di stasera per scoprire chi sarà il primo finalista di “Gf Vip 7” e continuare a seguire le vicende dei concorrenti ancora in gara.