Fred De Palma Annuncia un Tour Autunnale di Cinque Date in Italia

Fred De Palma, l’hitmaker italiano con un repertorio di 27 dischi di Platino e 4 dischi d’Oro in Italia, oltre a 5 dischi di Platino in Spagna, ha annunciato un tour che si terrà nel mese di novembre 2023. Il tour è prodotto e distribuito da Vivo Concerti e comprenderà cinque spettacoli in tutta Italia.

Il tour partirà da Padova il venerdì 10 novembre 2023 alla Hall e continuerà a Modugno (BA) il giovedì 16 novembre 2023 al Demodè, seguito da Senigallia (AN) il sabato 18 novembre 2023 al Mamamia, Roma la domenica 19 novembre 2023 all’Orion Live Club, prima di concludere a Milano il mercoledì 22 novembre 2023 alla Fabrique.

I biglietti per gli spettacoli saranno disponibili per l’acquisto online su vivoconcerti.com a partire da giovedì 2 marzo 2023 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da martedì 7 marzo 2023 alle ore 14:00.

Fred De Palma, il cui vero nome è Federico Palana, ha iniziato la sua carriera nel 2008 immergendosi nella cultura hip-hop e dimostrando una forte affinità per il freestyling. Ha poi pubblicato sei album, tra cui il suo album solista di debutto “F.D.P.” nel 2012, seguito da “BoyFred” nel 2015, “Hanglover” nel 2017, “Uebe” nel 2019 e “PLC tape1” (Pa’ la cultura) nel 2022, nato dalla voglia di Fred di mantenere alta la bandiera del reggaeton in Italia rimanendo fedele alle sue radici rap.

Nel corso degli anni, Fred De Palma è diventato noto come il “re del reggaeton italiano” grazie a una serie di successi in Italia e all’estero e numerose collaborazioni internazionali, tra cui Ana Mena sui brani di successo “D’estate non vale” (Triplo Platino) e “Una volta ancora”, che ha raggiunto 7 volte il Platino in Italia e 5 volte il Platino in Spagna, Anitta su “Paloma” (Triplo Platino) e “Un Altro Ballo” (Doppio Platino), Justin Quiles su “Romance” e molti altri.

Nell’estate del 2022, Fred De Palma ha pubblicato il brano di successo “EXTASI”, certificato Doppio Platino, e si è impegnato in un tour di oltre 40 spettacoli, conclusosi con due eventi speciali a Milano e Roma a settembre.

Il tour di Fred De Palma del 2023 promette di essere un evento molto atteso e i fan possono aspettarsi di ascoltare molti dei suoi successi più popolari, oltre a nuovo materiale.

