Foo Fighters e Stern Pinball annunciano l’arrivo di nuove macchine New Rock e Roll Pinball

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Stern Pinball, Inc. presenta una nuova linea di flipper creata in collaborazione con i nuovi membri della classe 2021 della Rock and Roll Hall of Fame, iFoo Fighterse che li celebra. I flipper Foo Fighters sono disponibili nei modelli Pro, Premium e Limited Edition (LE).

I Foo Fighters hanno fatto il loro ingresso sulla scena mondiale nel 1995 con il classico album di debutto intitolato proprio con il loro nome. Nel corso della carriera, la band ha pubblicato 10 album in studio, ha venduto oltre 32 milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto 15 Grammy Awards, ha ricevuto il primo premio MTV “Global Icon” ed è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2021. Una delle maggiori star nei circuiti di stadi, arene e festival di tutto il mondo, la musica dei Foo Fighters inizierà presto a riempire sale da gioco e luoghi di intrattenimento sotto forma di flipper.

Le macchine Foo Fighters della Stern porteranno l’esperienza dei concerti diFoo Fighters in casa, mentre i giocatori sono immersi in un’epica avventura di flipper con quindici canzoni iconiche che abbracciano l’ampio catalogo della band, tra cuiAll My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I’ll Stick Around, Learn to Fly, Monkey Wrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These e Walk.

Dopo più di due anni di lavoro e con il contributo creativo di Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee e del compianto Taylor Hawkins, il Foo Fighters di Stern è un flipper di altissimo livello e molto altro ancora. È stato sviluppato un intero nuovo universo, con immagini sbalorditive disegnate a mano e animazioni personalizzate che comprendono “Foo Fighters Saturday Morning Action Time!”—una serie televisiva fittizia che racconta la ricerca della band per salvare il rock and roll… E IL MONDO! Unisciti a Foo Fighters in questa missione di salvataggio per contrastare il malvagio e misterioso Overlord alieno e il suo esercito di bot. Cerca nel campo di gioco superiore dell’Area 51 per entrare e scatenare il caos del flipper. Salta sul furgone per un tour di servizio della giustizia per salvare l’umanità dall’estinzione e lasciare che il rock regni sovrano! I flipper

Foo Fighters comprendono il pluripremiato sistema Insider Connected™ di Stern, che consente ai giocatori di interagire in vari modi con il gioco e con una rete globale di giocatori. Attraverso Insider Connected, i giocatori possono monitorare i progressi, raggiungere nuovi traguardi specifici per il gioco, impegnarsi con la comunità dei giocatori e partecipare a promozioni e Challenge Quests. Insider Connected fornisce anche un set di strumenti incentrati sull’operatore per promuovere il gioco in loco attraverso le classifiche, fidelizzare i giocatori, analizzare le prestazioni, apportare modifiche in remoto e provvedere alla manutenzione delle macchine. La registrazione per Insider Connected è disponibile all’indirizzo insider.sternpinball.com/.

Con sole 1.000 macchine in tutto il mondo, l’edizione limitata altamente collezionabile include l’Expression Lighting System™. I 96 LED RGB intelligenti dell’Expression Lighting System permettono di controllare l’intero spettro di colori. Posizionato in tasche nei lati del mobiletto, in modo da fornire un’illuminazione completa del campo di gioco a tema cromatico, questo sistema di illuminazione integrato è sincronizzato con spettacoli di luce personalizzati progettati specificamente per ogni canzone e risponde dinamicamente agli eventi di gioco. La versione LE comprende anche un esclusivo vetro posteriore a specchio a colori ispirato a Rock-Battle, esclusive decalcomanie a colori in lamina riflettente ad alta definizione, l’armadio del flipper verniciato a polvere verde Overlord ad alta lucentezza, un arco inferiore personalizzato e autografato da un designer, esclusive lame artistiche interne, un sistema audio potenziato, un vetro del campo di gioco antiriflessi, un motore shakerato, una targa numerata in sequenza e un certificato di autenticità firmato dal presidente di Stern, Gary Stern e dal presidente e amministratore delegato Seth Davis.

“In collaborazione conFoo Fighters abbiamo creato un universo di flipper completamente nuovo con sullo sfondo una musica incredibile. L’energia di questo gioco unico, veloce e fluido, coreografato con spettacolari giochi di luce e splendide opere d’arte disegnate a mano, ha creato l’esperienza di gioco definitiva”, ha dichiarato Seth Davis, Presidente e CEO. “Connettetevi oggi stesso e diventate eroi”.

I nuovi flipper Foo Fighters saranno esposti e disponibili per giocare in occasione di uno speciale evento di lancio al party The House of Internet il 10 -12 marzo a The Pershing , Austin, Texas.

Prezzi e disponibilità

Prezzo di vendita consigliato dal produttore (“MSRP”)*:

*MSRP per le vendite agli utenti finali statunitensi, al lordo di IVA, GST, imposte sulle vendite, dazi o altre imposte.

Edizione Pro: $US 6.999 Edizione Premium: $US 9.699 Edizione limitata: $US 12.999

Foo Fighters i flipper e gli accessori sono ora disponibili presso i distributori e i rivenditori autorizzati Stern Pinball di tutto il mondo.

Informzaioni su Insider Connected

Insider Connected è un’iniziativa tecnologica completa per collegare l’universo dei flipper Stern. La piattaforma è progettata per migliorare ed ampliare il coinvolgimento dei giocatori con i giochi in ambienti domestici e commerciali. Inoltre, offre agli operatori professionali dei flipper un solido set di strumenti per guidare il gioco in loco, fidelizzare i giocatori, analizzare le prestazioni, effettuare modifiche in remoto e provvedere alla manutenzione delle macchine.

La registrazione a Insider Connected si trova su insider.sternpinball.com. I giocatori possono anche registrarsi a un gioco connesso scansionando un codice di registrazione QR sulla macchina. Una volta registrato, il giocatore riceve un codice QR univoco che può essere utilizzato per identificarlo in qualsiasi flipper Stern connesso in tutto il mondo. Quando un giocatore effettua la scansione della macchina, può monitorare i progressi, raggiungere nuovi traguardi specifici per il gioco, impegnarsi con la comunità dei giocatori e partecipare alle promozioni e alle Challenge Quests.

“Insider Connected sta trasformando il modo in cui i giocatori interagiscono con i flipper. Gli operatori beneficiano di nuovi strumenti che favoriscono la ripetizione delle giocate e aiutano a mantenere i giochi in remoto, mentre i giocatori possono guadagnare speciali badge per l’intrattenimento”, ha dichiarato Seth Davis, Presidente e CEO di Stern Pinball, Inc.

Informazioni su Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. crea intrattenimento avvincente che ispira l’amore per i giochi per tutta la vita, accende passioni, crea amicizie e mette in contatto persone di tutto il mondo attraverso giochi ed esperienze di flipper divertenti, innovative e tecnologicamente avanzate. Con sede a pochi minuti dall’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago, nel cuore del Nord America, l’azienda crea, progetta, sviluppa, produce, commercializza e distribuisce una linea completa di flipper terrestri e digitali tecnologicamente avanzati, parti di ricambio, accessori e merchandising. Stern Pinball serve mercati digitali, dei consumatori, commerciali e aziendali in tutto il mondo.

Tra i titoli recenti di Stern Pinball ci sono James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, La casa degli orrori di Elvira, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardiani della Galassia, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman e Spider-Man. Un’ampia gamma di giocatori si diverte con i giochi di Stern Pinball, da quelli professionisti che si sfidano in competizioni ad alta quota in tutto il mondo ai giocatori alle prime armi che, per la prima volta, scoprono il fascino della pallina argentata. Per unirsi al divertimento e saperne di più, visitate il sito www.sternpinball.com.

