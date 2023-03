Fondazione Med-Or firma accordo collaborazione con Inss di Tel Aviv

(Adnkronos) – La Fondazione Med-Or e l’Institute for National Security Studies (Inss) di Tel Aviv avviano un rapporto di cooperazione attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, sulle questioni di geopolitica e di sicurezza nel Mediterraneo allargato. Il Memorandum, siglato oggi dal presidente della Fondazione MedOr, Marco Minniti, e dal Direttore Esecutivo dell’Inss, Manuel Trajtenberg, figura come il primo accordo di tale genere tra un’entità italiana e una israeliana.

“Per la Fondazione Med-Or l’avvio di questo rapporto di collaborazione con Inss è estremamente importante e ci rende particolarmente orgogliosi – sottolinea Marco Minniti, il presidente di Med-Or – Avremo modo di sviluppare progetti comuni di ricerca e di cooperazione scientifica su tematiche e in settori strategici che sono al centro dei nostri programmi di lavoro. Inss è infatti una realtà importante a livello internazionale, soprattutto per le sue attività su temi come sicurezza e geopolitica, e potremo lavorare assieme per approfondire questioni sempre più rilevanti, per i nostri due paesi, anche alla luce degli straordinari cambiamenti di cui la regione del Mediterraneo è oggetto e che vedranno nei prossimi anni Italia e Israele sempre più coinvolti”.

L’Inss è un think tank indipendente e no profit, che grazie a una ricerca innovativa e dagli alti standard, e alla presenza di ricercatori provenienti dal mondo accademico e da quello della sicurezza e dell’intelligence israeliana, è ampiamente considerato, qualitativamente parlando, tra i migliori think tank sulla difesa e sicurezza nella regione mediorientale e a livello internazionale. Oggetto dell’accordo di collaborazione, l’organizzazione di eventi e seminari di approfondimento, in Italia e in Israele, su tematiche e questioni di comune interesse inerenti alla politica estera, di difesa e sicurezza; lo sviluppo di programmi di scambi tra ricercatori dell’Inss e della Fondazione Med-Or per acquisire nuove prospettive e conoscenze sulle rispettive regioni; il finanziamento di borse di studio (erogate da Med-Or) a studenti israeliani per corsi di master presso università italiane; infine, l’istituzione di un dialogo “di lavoro” su base annua tra Med-Or e Inss per discutere questioni di mutuo interesse, valutare lo status del partenariato ed esplorare nuove prospettive di cooperazione.