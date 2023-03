Finlandia, il Parlamento approva l’ingresso nella Nato

(Adnkronos) – Il Parlamento finlandese ha approvato l’ingresso del Paese nella Nato con un’ampia maggioranza di 184 voti a favore e sette contrari, in linea con la posizione favorevole già espressa lo scorso maggio. Il voto non comporta conseguenze immediate, in attesa della ratifica del’adesione da parte di Turchia e Ungheria, gli unici fra i 30 paesi membri dell’Alleanza a non aver ancora votato in proposito. La Finlandia era comunque decisa a completare il proprio iter prima delle elezioni di aprile. Ora si aspetta solo la firma del presidente Sauli Niinisto per la promulgazione.

Il parlamento ungherese inizia oggi il dibattito sopra la ratifica dell’adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, mentre la Turchia continua a puntare i piedi sull’adesione della Svezia. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha convocato la settimana prossima a Bruxelles i rappresentanti di Svezia, Finlandia e Turchia per sbloccare l’adesione dei due Paesi nordici.