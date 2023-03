Fiat 600: il ritorno come sostituta della 500X?

Nel corso del prossimo autunno potrebbe tornare la Fiat 600, ma come sostituta dell’attuale 500X. In linea con lo stile della citycar Fiat 500e, misurerà all’incirca 440 centimetri in lunghezza. La produzione, invece, dovrebbe essere affidata all’impianto slovacco di Trnava.

La nuova Fiat 600 condividerà molte componenti con altre piccole SUV del gruppo Stellantis, ovvero le prossime Citroen C3 Aircross e Opel Crossland. La gamma comprenderà il motore a benzina 1.2 PureTech da 102 CV e 136 CV di potenza, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Inoltre, sarà proposta anche come Fiat 600e a propulsione elettrica da 156 CV di potenza e 400 km di autonomia massima. Precedentemente nota come nuova Multipla, sarà affiancata dalla nuova Fiat Panda che dovrebbe rappresentare la gemella della Jeep Avenger, nonché dalla nuova Fiat Tipo che deriverà dalla prossima Peugeot 3008.