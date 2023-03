Evviva! Il nuovo album di Gianni Morandi: tutte le novità sulle otto tracce e le collaborazioni

Gianni Morandi, uno dei cantautori più amati e seguiti in Italia, ha recentemente partecipato come conduttore al 73° Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus.

Dopo l’esperienza sul palco dell’Ariston, il cantante è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini per presentare il suo nuovo progetto discografico intitolato “Evviva!”.

Durante l’intervista, Morandi ha parlato della sua esperienza a Sanremo e ha raccontato alcuni aneddoti divertenti, come quello della scopa rossa che ha portato in studio e che utilizza per pulire anche a casa. Il cantante ha poi parlato del suo nuovo album, che sarà disponibile dal 3 marzo, a cinque anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico.

Il nuovo album, composto da otto tracce, è un mix di grandi successi e brani inediti, che spaziano dalle atmosfere più intime ai ritmi più uptempo. Tra i brani inediti ci sono anche quattro pezzi scritti da Lorenzo Jovanotti, con cui Morandi ha una lunga collaborazione artistica e un forte legame personale. Uno dei brani più attesi è “Evviva!”, che vede la partecipazione dello stesso Jovanotti.

Durante l’intervista, Morandi ha anche parlato della sua lunga carriera artistica, costellata di successi e soddisfazioni. Nonostante gli anni, la passione per la musica e il desiderio di andare avanti non sembrano mai diminuire: “Non mi è mai capitato di voler cambiare lavoro, mi è capitato di pensare che fosse finito il mio momento, invece il treno è ripassato ed ho iniziato daccapo. A me questa voglia non passa, vorrei andare avanti all’infinito. Mi piace tanto questo lavoro, mi fa stare in mezzo alla gente e alla musica. Non c’è qualcosa di più bello. A volte ti senti stanco ma poi, quando si accende la luce sul palcoscenico, si riaccende tutto”, ha dichiarato Morandi.

In conclusione, il nuovo album di Gianni Morandi rappresenta un nuovo tassello della sua lunga e brillante carriera, che continua ad affascinare e coinvolgere il pubblico italiano.