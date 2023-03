ED SHEERAN: annuncia il nuovo album “-” in uscita il 5 maggio

Il nuovo album di Ed Sheeran, “-” (Subtract), promette di essere il lavoro più personale e profondo dell’artista fino ad oggi. Scritto in un momento di grande dolore e turbamento personale, questo album acustico ritorna alle radici cantautorali di Ed, offrendo ai fan un’esperienza intima e onesta.

La decisione di pubblicare un album così personale è stata motivata dalla necessità di dare un senso alle esperienze che hanno segnato la vita di Ed nel 2022, tra cui la diagnosi di tumore alla moglie incinta e la perdita improvvisa del suo migliore amico. Sentendosi in una spirale di paura, depressione e ansia, Ed ha deciso di scrivere canzoni per elaborare i suoi sentimenti, dando vita a “-” (Subtract).

L’album è stato scritto e prodotto in collaborazione con Aaron Dessner dei The National, che ha lavorato con Ed per oltre un mese in studio. Il risultato è un lavoro composto da 14 tracce, legate tra loro da una produzione squisita che alterna brani acustici e orchestrati.

Ed Sheeran è uno dei cantautori più talentuosi della sua generazione e il suo catalogo di successi, che include album come “+”, “x”, “÷” e “No.6 Collaborations Project”, lo ha consacrato come uno degli artisti di maggior successo del 21 ° secolo. In Italia, la sua carriera vanta un disco di diamante, 76 dischi di platino e 14 dischi d’oro. Con l’uscita di “-” (Subtract), Ed Sheeran si prepara a toccare il cuore dei suoi fan in modo ancora più profondo e intenso.