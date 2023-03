easyMarkets presenta I nuovi indici spot, ampliando la selezione degli strumenti di trading

(Adnkronos) – LIMASSOL, Cipro, 2 marzo 2023 /PRNewswire/ — easyMarkets ha lanciato gli indici spot in aggiunta ai loro strumenti esistenti, fornendo ai clienti una gamma più ampia di opzioni di trading.

Gli indici spot sono l’ultima aggiunta alla già diversificata offerta di strumenti di trading di easyMarkets. Con quest’ultima aggiunta, easyMarkets offre ora l’accesso ad alcuni degli indici spot più richiesti al mondo come l’ Indice di cassa Nasdaq 100 (NQC), lIndice di liquidità SP 500 (SPC), l’ Indice di cassa Dow Jones (DJC), il Indice di cassa tedesco (DEC), l’indice UK 100 Cash (UKC), l’Euro 50 Cash Index (EUC), l’Indice Italy 40 Cash (MIB), l’Australia 200 Cash Index (AUC) e molti altri.

Nuovi indici spot: un’opportunità di trading interessante

easyMarkets ha creato un nuovissimo portafoglio di indici spot per offrire ai clienti nuove possibilità di investimento. Il trading di indici spot offre agli investitori tre vantaggi principali rispetto al trading di singoli titoli e materie prime:

In sostanza, i trader ottengono un nuovo e massiccio livello di esposizione senza dover sostenere l’investimento di tempo e il costo dell’acquisto di una gamma di singole azioni che salgono per creare un indice. L’introduzione degli indici spot, insieme all’attuale offerta degli indici futuri, garantisce ai clienti la flessibilità di scegliere il metodo di trading preferito, consentendo il perseguimento di opportunità di trading in linea con le loro singole posizioni di investimento.

Commentando il lancio, Thomas Tsaloupis, Head of Risk Management di easyMarkets, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ora ai nostri clienti una selezione ancora più ampia di indici per fare trading. Questi nuovi indici spot sono ideali per i trader con una prospettiva a breve o a lungo termine in quanto hanno spread più ridotti rispetto agli indici futuri e le negoziazioni non sono soggette ad alcuna data di scadenza. Il nostro obiettivo in easyMarkets è innovare continuamente e fornire ai nostri clienti i migliori servizi, prodotti e piattaforme, e l’introduzione degli indici spot ne è un ulteriore esempio.”easyMarkets si impegna a fornire ai clienti la possibilità di selezionare un approccio di trading personalizzato che funzioni per loro, nonché l’autonomia per bilanciare investimento, esposizione e rischio senza costi eccessivi.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2013696/easyMarkets_cash_indices.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2013697/easyMarkets_Logo.jpg



