Domenica In, la 25^ puntata dell’edizione 2022/2023 con ospiti d’eccezione

Domenica 5 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 25^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

In questa puntata ci saranno molti ospiti d’eccezione, come Lino Banfi e la figlia Rosanna, che si racconteranno in una lunga intervista sulla loro vita accanto all’amata Lucia Zagaria, scomparsa il 22 febbraio scorso.

Ci saranno anche Loretta Goggi, che farà un’incursione nello studio di Mara Venier per parlare del suo nuovo show “Benedetta Primavera”, Alessandro Siani che parlerà del suo spettacolo teatrale e del tema dell’amicizia, e Fabio Concato che canterà alcuni dei suoi successi con l’orchestra di “Domenica In” diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Tra i cantanti del “Festival di Sanremo 2023” ci saranno LDA e i Colla Zio, mentre gli attori di “Mare Fuori”, tra cui Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Raiz, saranno protagonisti di un incontro con alcuni fan in studio.

Non perdete questa puntata di Domenica In con tanti ospiti e momenti interessanti, in onda su Rai1 e Rai Italia domenica 5 marzo.