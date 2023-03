Da noi a ruota libera con Lino Guanciale e Eleonora Giorgi, in onda domenica 5 marzo su Rai 1

Domenica 5 marzo alle 17.20 su Rai 1, torna Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

In questa puntata, ci saranno ospiti speciali come Lino Guanciale, che torna a vestire i panni del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni nella seconda serie de “Il Commissario Ricciardi” – dal 6 marzo su Rai 1.

Ospiti in studio

In studio, ci sarà anche Eleonora Giorgi, che racconterà la grande amicizia con Lucio Dalla, che avrebbe compiuto 80 anni il 4 marzo, lo stesso giorno in cui verrà inaugurata al Museo archeologico nazionale di Napoli la mostra “Lucio Dalla – Il Sogno di essere napoletano”.

Ospiti anche Fabrizio Biggio, protagonista tutte le mattine, al fianco di Fiorello, di “Viva Rai 2”, che ha scritto il libro “L’incredibile storia della bambina nata come un fiore” che uscirà l’8 marzo; e Gilles Rocca, reduce dalla vittoria di “Tale e Quale Sanremo”.

Sorprese in puntata

Nel corso della puntata non mancheranno sorprese, tanto per gli ospiti presenti in studio quanto per il pubblico a casa. "Da noi… a ruota libera" è un programma che ci porta alla scoperta delle storie e delle passioni di personaggi famosi, ma anche di persone comuni che hanno avuto il coraggio di lottare per realizzare i propri sogni.