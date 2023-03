Cospito, tensione a corteo anarchici a Torino: lanciati lacrimogeni

(Adnkronos) – Momenti di tensione a Torino al corteo degli anarchici partito da piazza Solferino a sostegno di Alfredo Cospito, contro il 41 bis, i Cpr e il sistema carcerario. “Alfredo non deve morire, se muore gliela faremo pagare”, hanno scandito dal microfono. I manifestanti, alcuni dei quali travisati e con scudi di plexiglas, dopo aver acceso alcuni fumogeni, hanno lanciato petardi e imbrattato i muri di alcuni palazzi. E poi bombe carta, vetrine prese a mazzate e mandate in frantumi, auto vandalizzate.

Nei pressi del mercato di Porta Palazzo le forze dell’ordine hanno lanciato alcuni lacrimogeni per disperderli. Il corteo si è quindi disperso e separato per poi ricompattarsi poco distante, in piazza Borgo Dora, davanti al Sermig, dove c’è stato un breve contatto con le forze dell’ordine e l’utilizzo di lacrimogeni. Gravi i disagi per la circolazione cittadina.

Il bilancio per ora è di cinque fermati, 35 accompagnati in questura e 140 persone identificate. Al momento i manifestanti si sono rinchiusi nel cortile di una radio alla periferia nord del capoluogo piemontese e tutta l’area è presidiata dalle forze dell’ordine.