Conversations with Friends: la nuova serie in esclusiva su RaiPlay

La serie Conversations with Friends, prodotta da Element Pictures e tratta dall’omonimo romanzo di Sally Rooney, sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire dal 10 marzo. In dodici episodi, la serie racconta la storia di Frances (interpretata da Alison Oliver), una giovane studentessa di Lettere al Trinity College di Dublino, e delle sue complicate relazioni con gli amici.

Le dinamiche relazionali sono complesse: amori, tradimenti, tensioni sessuali e delusioni. Frances e la sua migliore amica Bobbi (Sasha Lane) sono rimaste amiche dopo una relazione durante gli anni della scuola. Insieme, scrivono e recitano poesie. La loro vita cambia quando incontrano Melissa (Jemina Kirke), una scrittrice di successo, e il suo marito Nick (Joe Alwyn), un attore affermato.

Frances e Nick si sentono immediatamente attratti l’uno dall’altro, ma la loro relazione finisce quando Nick lascia l’Irlanda per lavoro. Tuttavia, quando le ragazze sono invitate in Croazia da Melissa, la relazione tra Frances e Nick riaccende. La situazione si complica quando Bobbi sorprende la sua ex-ragazza con Nick, mettendo in crisi il rapporto tra Frances e Bobbi.

Conversations with Friends è una serie che affronta passioni, fragilità, amori e ricerca di nuovi equilibri. La protagonista cerca di ridefinire se stessa, le sue emozioni e i suoi desideri dopo la crisi con Nick.

La serie, sceneggiata da Meadhbh McHugh, Alice Birch, Mark O’Halloran e Susan Soon He Stanton, è già stata trasmessa su BBC Three nel Regno Unito, Hulu negli Stati Uniti e RTE One in Irlanda. RaiPlay offre l’opportunità ai giovani spettatori italiani di riconoscersi nei protagonisti della serie e nelle loro paure, desideri e sforzi per trovare la propria strada nella vita.