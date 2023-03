Concentrandosi sul GIS, ZTE annuncia la quinta generazione della famiglia FWA al MWC 2023

(Adnkronos) – BARCELLONA, Spagna, 2 marzo 2023 /PRNewswire/- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, ha partecipato al Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) di Barcellona e ha presentato l’evento di lancio dell’FWA per introdurre il concetto di prodotto “Green, Intelligence & Security” (GIS) e lanciare ufficialmente 5G FWA Gen 5 e MC888 Pro GIS Version.

Attualmente, il livello dei terminali di dati domestici e personali di ZTE è in costante crescita. Secondo il nuovo rapporto di TSR, un’agenzia internazionale di consulenza professionale, nel 2022 la quota di mercato dei prodotti MBB e FWA di ZTE è risultata la prima al mondo. La quota di mercato dei prodotti MBB e FWA 5G di ZTE si è classificata al primo posto nel mondo per due anni consecutivi, le sue spedizioni globali complessive hanno superato i 3 milioni di unità e i prodotti sono stati spediti da oltre 100 corrieri. In risposta al nuovo trend di sviluppo dell’FWA, ZTE ha annunciato il concetto di prodotto migliorato “Green, Intelligence and Security (GIS)”.

D ebutto globale di FWA Gen 5, raggiunta una nuova velocità del Wi-Fi 7

ZTE 5G FWA Gen 5, il più recente prodotto di punta 5G FWA, supporta l’ultimo standard 3GPP R17 e l’accesso basato su layer al Wi-Fi 7 a tripla banda 6 GHz/ 5 GHz/ 2,4 GHz, la velocità di trasmissione alta, media e bassa dei dispositivi con una velocità di picco dei dati Wi-Fi fino a 21 Gbps. Con una porta Ethernet da 10 Gigabit e una larghezza di banda superiore, è in grado di offrire una risposta completa che va oltre agli scenari di lavoro da casa, gioco, TV e domotica intelligente.

Con l’ultimo standard tecnologico Wi-Fi 7, ZTE 5G FWA Gen 5 offre prestazioni potenti e supporta una larghezza di banda di 320 MHz. Il Wi-Fi 7 consente di implementare l’aggregazione della velocità di rete e la commutazione dinamica dei collegamenti, offrendo un accesso molto più veloce, stabile e affidabile. Inoltre, il dispositivo adotta la tecnologia dell’antenna intelligente di quinta generazione, aumentando il segnale dell’antenna del 20% e agganciando il segnale migliore grazie all’intelligenza artificiale per ottenere una trasmissione ad alta velocità. Nel frattempo, ZTE 5G FWA Gen 5 aggiorna anche la sua tecnologia di raffreddamento alla versione 5.0, garantendo prestazioni stabili ad alta velocità.

In termini di copertura del segnale, ZTE 5G FWA Gen 5 adotta una tecnologia di amplificazione del segnale, migliorando efficacemente la potenza di trasmissione e la sensibilità dello stesso per ottenere una copertura di rete di livello villa e 3D e migliorare le prestazioni del segnale in tutta la casa. Il dispositivo si basa sulla nuova tecnologia Mesh-return che consente di creare una soluzione di networking per tutta la casa, raggiungendo una copertura del segnale a 360°, che copre applicazioni come il networking domestico, la domotica intelligente, le attività lavorative e l’intrattenimento multimediale. ZTE 5G FWA Gen 5 supporterà i protocolli Matter per implementare l’applicazione di scenari intelligenti per la casa intera. Nel frattempo, consentirà agli utenti di completare le operazioni di disconnessione con un solo tasto, limitazione della velocità del dispositivo, controllo dell’accesso al dominio, diagnosi di rete, ottimizzazione Wi-Fi, riavvio del dispositivo, aggiornamento del software e altre funzioni attraverso la gestione remota per controllare la rete domestica in tempo reale.

MC888 P ro GIS version, una versione migliore che integra green, intelligence e security

Inoltre, in occasione del MWC 2023, ZTE ha lanciato anche la versione MC888 Pro GIS, un nuovo prodotto commerciale di punta 5G FWA. Realizzata con materiali PCR, dall’intero prodotto all’imballaggio e alla stampa, con una riduzione del consumo energetico del 10% e una serie di modalità di power-saving integrate, la nuova versione è progettata per offrire una soluzione ecologica, a basse emissioni di carbonio e a risparmio energetico.

La versione MC888 Pro GIS prevede diverse modalità di scenario intelligenti e supporta scenari definiti dall’utente. Per garantire la sicurezza di rete agli utenti, ZTE ha lanciato due scenari di sicurezza specifici per le famiglie e i bambini. Grazie a un sistema di sicurezza completo e a laboratori di sicurezza di rete distribuiti a livello globale, ZTE ha sviluppato la capacità di garantire la sicurezza dell’intera rete mondiale, salvaguardando la sicurezza di rete degli utenti a livello globale.

Basandosi su una conoscenza approfondita della tecnologia dei terminali Internet mobili e del mercato, ZTE è in prima linea nel proporre il concetto di GIS, che viene integrato nei prodotti di prossima generazione per potenziare la tecnologia 5G caratterizzata da funzionalità Ecosostenibili, intelligenti, sicure e aperte.

