Clarity AI inclusa nell’elenco annuale delle aziende più innovative al mondo per il 2023 di Fast Company

La piattaforma tecnologica leader nella sostenibilità si affianca a OpenAI, alla NASA e ad altri ancora

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI è stata inclusa nella prestigiosa classifica annuale di Fast Company delle aziende più innovative al mondo per il 2023.

L’elenco di quest’anno punta i riflettori sulle imprese all’avanguardia nei rispettivi settori che preparano la strada alle innovazioni di domani e che fissano gli standard grazie ad alcuni dei risultati più rilevanti del mondo moderno.

“Innoviamo a ciclo continuo per aiutare investitori, aziende e consumatori a creare un mondo più sostenibile”, è il commento di Rebeca Minguela, fondatrice e CEO di Clarity AI. “Ringraziamo Fast Company per aver riconosciuto i nostri progressi continui nel portare sui mercati l’impatto sociale e ambientale. Non potrei essere più orgogliosa del team di Clarity AI e dei risultati ottenuti finora”.

Clarity AI è stata fondata nel 2017 con una missione: portare sui mercati l’impatto sociale. Nel 2022 ha ampliato l’offerta dei suoi prodotti nel segmento consumer grazie alla collaborazione e agli accordi con aziende e piattaforme leader nell’e-commerce. Grazie a Clarity AI oltre 150 milioni di acquirenti internazionali possono scegliere uno shopping basato sulla sostenibilità. Clarity AI ha anche aumentato i partenariati strategici e ampliato la base dei clienti all’interno della comunità globale degli investimenti, e ora serve asset in gestione per oltre 30 trilioni di dollari USA (circa il 30% degli asset in gestione globali) tramite la sua rete di clienti.

Fast Company, attraverso i suoi redattori e autori, ha vagliato le aziende che a livello globale hanno compiuto i maggiori progressi nell’innovazione; la redazione ha valutato le candidature ricevute tramite un processo aperto.

La classifica delle aziende più innovative al mondo è un’esclusiva di Fast Company e una delle iniziative editoriali più attese dell’anno. Propone una panoramica diretta sull’operato innovativo e rappresenta una fonte di ispirazione per le aziende in ogni settore dell’economia.

“Dopo dodici mesi insoliti ed emozionanti abbiamo premiato le aziende più innovative dell’anno. Questa edizione di ‘Most Innovative Companies’ contiene alcuni degli attori pionieristici più all’avanguardia che stanno cambiando il mondo ogni giorno, dalle organizzazioni storiche come McDonald’s a quelle emergenti, come MrBeast, fino istituzioni quali la NASA. Tutte le realtà incluse in questo elenco si occupano di aspetti completamente diversi e in modo unico, ma con un fattore comune: l’innovazione”, è stato il commento di Brendan Vaughan, caporedattore di Fast Company .

Fast Company ha pubblicato questa edizione di Most Innovative Companies (marzo/aprile 2023) online, disponibile a questo link, oltre che in versione in-app tramite iTunes e in edicola a partire dal 14 marzo. L’hashtag è #FCMostInnovative.

——————

Informazioni su Clarity AI



Clarity AI è una piattaforma tecnologica per la sostenibilità che utilizza l’apprendimento automatico e i big data per offrire informazioni in ambito ambientale e sociale a investitori, imprese, governi e consumatori. Le capacità di Clarity AI sono uno strumento essenziale per l’analisi completa della sostenibilità su investimenti, ricerca aziendale, benchmark, e-commerce per i consumatori e reportistica normativa. Con riferimento al mese di gennaio 2023, la piattaforma di Clarity AI analizza oltre 70.000 aziende, 360.000 fondi, 198 paesi e 199 governi locali; si tratta della più ampia copertura di dati del mercato, fino a 13 volte superiore rispetto ad altri attori di primo piano. Clarity AI realizza l’obiettivo di portare l’impatto sociale sui mercati anche garantendo la disponibilità delle proprie capacità direttamente nei flussi di lavoro dei clienti, attraverso integrazioni con partner quali BlackRock – Aladdin, Refinitiv an LSEG business, BNP Manaos, Allfunds e SimCorp. Le approfondite informazioni sulla sostenibilità di Clarity AI inoltre raggiungono oltre 150 milioni di consumatori tramite più di 400.000 commercianti sulla piattaforma Klarna. Clarity AI ha sedi in America settentrionale, Europa e Medio Oriente, e vanta una rete di clienti che gestisce decine di trilioni di asset. Ne fanno parte società come Invesco, Nordea, BlackRock, Santander, Wellington e BNP Paribas. clarity.ai

Informazioni su Fast Company



Fast Company è il solo brand multimediale totalmente dedicato all’intersezione vitale tra commercio, innovazione e design, con il coinvolgimento dei leader, delle aziende e dei pensatori più influenti sul futuro del business. Con sede a New York, Fast Company è edita da Mansueto Ventures LLC, insieme alla pubblicazione affiliata Inc., ed è consultabile online sul sito www.fastcompany.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto Clarity AI con i media

Edelman



clarityAI@edelmansmithfield.com