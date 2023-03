Citofonare Rai2: Giancarlo Magalli torna in TV: il racconto della sua assenza e la sua ricca carriera

Dopo molti mesi di assenza, il celebre presentatore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli torna in televisione con un’intervista a “Citofonare Rai 2”, in cui racconta al pubblico come ha vissuto quest’ultimo periodo della sua vita.

La carriera di Magalli è stata lunga e ricca di successi, e grazie alle Teche Rai il pubblico ha modo di fare un excursus su tutti i momenti più importanti della sua vita professionale.

Ma la puntata di “Citofonare Rai 2” non è solo incentrata su Magalli: le padrone di casa, Paola Perego e Simona Ventura, accolgono anche l’ospite Serena Autieri, una poliedrica artista che si racconta in un’intervista piena di momenti canori e di gioco.

Ma non è tutto: Antonella Elia presenta uno speciale ospite, Rino Barillari, re dei paparazzi della Dolce Vita e testimone di alcune delle più grandi storie d’amore di Hollywood, come quella tra Liz Taylor e Richard Burton.

Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta conduce poi il pubblico all’interno di una yurta mongola, ma in Italia, offrendo un viaggio alla scoperta delle tradizioni e della cultura di questo popolo antico.

Come sempre, in studio c’è anche Valeria Graci con la sua rubrica sul gossip e le news, “Vale Tutto”, e Simon And The Stars, che offre le previsioni astrologiche segno per segno e il famoso Gioco dei Fagioli.

Non perdete l’occasione di vedere questa puntata speciale di “Citofonare Rai 2”, con Giancarlo Magalli e tanti altri ospiti di prestigio!