Cinema: i Film dedicati alla Festa della Donna

La Festa della Donna viene celebrata ogni anno il 8 marzo ed è un’occasione per riflettere sui diritti delle donne e sulla loro lotta per l’uguaglianza di genere.

Per celebrare la Festa della Donna, ci sono dei film che raccontano storie di donne forti e coraggiose. Tra i titoli scelti ci sono “Figlia mia” di Laura Bispuri, “La ragazza dei tulipani” di Justin Chadwick e “Il colore nascosto delle cose” di Silvio Soldini.

Il film “Figlia mia“, presentato al Festival di Berlino nel 2018, racconta la storia di una madre che cerca di riallacciare il rapporto con la figlia adottiva, mentre “La ragazza dei tulipani” è un dramma ambientato durante l’occupazione nazista nei Paesi Bassi, dove una giovane donna si unisce alla resistenza olandese per salvare la vita degli ebrei.

“Il colore nascosto delle cose“, invece, è una commedia romantica che segue le vicende di Emma, una designer visiva che perde la vista ma trova l’amore grazie a un architetto che le fa scoprire nuovi colori e sfumature.

I film italiani dedicati alla Festa della Donna

In onore di questa festa, molti film italiani hanno dedicato la loro trama e il loro messaggio alle donne e alla loro forza.

In questo articolo, parleremo di alcuni dei film italiani più importanti che celebrano la Festa della Donna.

“La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek

“La dea fortuna” è un film commovente e toccante che racconta la storia di due donne che si incontrano per caso e che, nonostante le loro differenze, instaurano un’amicizia sincera e profonda. Il film affronta temi importanti come l’amore, la famiglia e la diversità sessuale.

“Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini

“Sulla mia pelle” è un film basato sulla vera storia di Stefano Cucchi, un giovane uomo morto in custodia della polizia nel 2009. Il film segue la sua lotta per la giustizia e il suo coraggio nel denunciare gli abusi subiti in prigione. Il film affronta temi importanti come la violenza istituzionale e la lotta per i diritti umani.

“Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher

“Lazzaro Felice” è un film surreale e poetico che segue la vita di Lazzaro, un giovane contadino che vive in una comunità isolata in Italia. Il film affronta temi importanti come la povertà, la disuguaglianza sociale e la lotta per la giustizia.

“Le ragazze di San Frediano” di Valerio Zurlini

“Le ragazze di San Frediano” è un film del 1954 che racconta la storia di un gruppo di donne che vivono nel quartiere di San Frediano a Firenze. Il film affronta temi importanti come l’amicizia, l’amore e l’indipendenza femminile.

“Viola di mare” di Donatella Maiorca

“Viola di mare” è un film che racconta la storia di Angela, una ragazza che si veste da uomo per poter lavorare come pescatrice in Sicilia. Il film affronta temi importanti come l’omosessualità, la libertà di scelta e la lotta contro i pregiudizi.

In conclusione, questi sono solo alcuni dei film italiani che celebrano la Festa della Donna e affrontano temi importanti come la giustizia, l’uguaglianza di genere e la libertà di scelta. Guardare questi film è un modo per celebrare la forza e il coraggio delle donne e per continuare a lottare per un mondo più giusto ed equo.