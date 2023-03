Check-up su crampi, sciatalgia, diagnostica per immagini, ovaio policistico e alimentazione corretta: puntata del 11 marzo su Rai 2

Se stai cercando informazioni sulle ultime novità in campo medico, non perdere la puntata di “Check-up” che andrà in onda il prossimo 11 marzo alle 12.05 su Rai 2. La puntata tratterà diversi temi, dall’origine dei crampi alla diagnostica per immagini, passando per la sciatalgia e l’ovaio policistico. Inoltre, ci saranno anche dei consigli per una corretta alimentazione.

Crampi: cosa sono e come alleviare il dolore

I crampi sono una fastidiosa contrazione involontaria dei muscoli, che può essere causata da sforzi eccessivi, disidratazione o carenza di sali minerali. In questa puntata, il medico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Capua, illustrerà dei semplici esercizi per alleviare il dolore dei crampi.

Sciatalgia: un dolore invalidante

La sciatalgia è un dolore acuto che colpisce il nervo sciatico, che si estende dalla parte bassa della schiena fino alla gamba. Il professor Marco Fontanella, ordinario di Neurochirurgia all’Università di Brescia, spiegherà la metodica ospedaliera che prevede l’utilizzo delle radiofrequenze per alleviare il dolore causato dalla sciatalgia.

Diagnostica per immagini all’avanguardia

La professoressa Evis Sala, ordinario di Radiologia presso l’Università Cattolica di Roma, parlerà delle più avanzate tecniche di diagnostica per immagini, che utilizzano l’intelligenza artificiale per individuare eventuali patologie.

Ovaio policistico: come preservare la fertilità femminile

L’ovaio policistico è una patologia che mette a rischio la fertilità delle donne. La professoressa Rossella Nappi, ordinario di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università degli Studi di Pavia, illustrerà le opportune tecniche ormonali e di induzione della maturazione degli ovuli per portare a termine una gravidanza, un obiettivo che fino a pochi anni fa sembrava irraggiungibile per le donne affette da questa patologia.

Consigli per una corretta alimentazione

La professoressa Renata Bracale mostrerà quali sono i cibi più indicati nel cambio di stagione, per avere una corretta alimentazione e mantenersi in salute.

Ospite speciale: Beppe Convertini

Ospite speciale della puntata sarà il noto conduttore televisivo Beppe Convertini, che parlerà della sua esperienza personale con una patologia cronica e dell’importanza di una corretta informazione sulla salute.

Non perdere la puntata di “Check-up” del 11 marzo alle 12.05 su Rai 2, per rimanere sempre informato sulle ultime novità in campo medico e sulla salute del nostro corpo.