Champions, Tottenham-Milan: come vederla in tv

(Adnkronos) – Si gioca stsera, 8 marzo, la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan. Il match verrà disputata al Tottenham Hotspur Stadium di Londra e il fischio d’inizio è fissato alle 21. Dove sarà possibile vederlo in tv e streaming ? Esclusiva Amazon Prime Video, sarà trasmesso in diretta tv scaricando l’app di Amazon Prime Video su Smart TV e su una Console di gioco.