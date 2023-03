C’è posta per te: ultima puntata con emozioni e sorprese nel programma di Maria De Filippi”

Il 11 marzo alle ore 21.15 su Canale5, non perdere l’ultima imperdibile puntata del People Show “C’è posta per te“. Il programma più amato dal pubblico del sabato sera, che in 26 stagioni ha emozionato gli italiani con grandi storie di vita, sentimenti, sorrisi, seconde chance, amori e tante sorprese.

La magia del programma non sarebbe possibile senza la narratrice insostituibile e conduttrice Maria De Filippi, che ha contribuito a trasformare tutto questo in un unico e travolgente successo. Grazie alla sua capacità di raccontare e trasmettere le emozioni, le storie diventano ancora più forti e coinvolgenti.

In questa puntata ci saranno due regali speciali in studio: il volto amato e seguito del panorama dello spettacolo italiano, il conduttore e mattatore TV Gerry Scotti, che da oltre 30 anni intrattiene e appassiona il pubblico a casa; e il neovincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, il grande protagonista da oltre 10 anni della scena musicale italiana, Marco Mengoni.

Non perderti l’occasione di assistere a uno spettacolo unico, fatto di emozioni, sorprese e grandi artisti, tutto condito dal tocco magico di Maria De Filippi. Sintonizzati su Canale5 domani sera alle ore 21.15 per vivere un’esperienza indimenticabile con “C’è posta per te”.