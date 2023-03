Cairo: “Giro d’Italia veicolo comunicativo estremamente efficace”

(Adnkronos) – “La partnership con Banca Mediolanum compie ventuno anni e credo che la longevità della collaborazione sia la dimostrazione che il Giro d’Italia è un veicolo di comunicazione estremamente efficace e grazie al quale si sono ottenuti risultati importanti”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup, a margine della conferenza stampa con la quale è stato annunciato il rinnovo, di durata triennale, della partnership tra Rcs e Banca Mediolanum per la sponsorizzazione del Gran Premio della Montagna del Giro d’Italia ed è stata presentata in anteprima la nuova Maglia Azzurra.

“Inoltre, Banca Mediolanum ha saputo gestire in questi anni un gran numero di iniziative ed eventi collaterali al Giro d’Italia – ha aggiunto il presidente del Gruppo Rcs – come le mitiche pedalate che si fanno prima della gara”. Anche Urbano Cairo, proprio come Massimo Doris, ha ricevuto in dote dal padre la passione per il ciclismo: “Fin da quando ero molto piccolo mio padre mi ha trasmesso l’amore per questo sport – ha infatti concluso il presidente di Rcs – ricordo che guardavamo insieme tutti i Giri d’Italia e che mi portava a vedere le gare: la Milano Sanremo, la sei giorni di Milano, le punzonature. Pur avendo poi virato verso il calcio, il ciclismo è stato e continua ad essere una mia grande passione”.