Il programma Linea Verde, condotto da Beppe Convertini e Peppone Calabrese, continua ad essere uno dei programmi televisivi di maggior successo in Italia. Nel corso della puntata andata in onda domenica 5 marzo, il programma ha registrato un boom di ascolti, raggiungendo il 25,2% di share e oltre 3,1 milioni di telespettatori, con punte del 27% e più di 3,5 milioni di telespettatori. Nel pubblico femminile, il programma ha ottenuto uno share del 27,3%, diventando così il programma con il più alto ascolto dell’intera giornata televisiva.

Un Esempio di Servizio Pubblico per Tutti gli Italiani

Linea Verde è un programma televisivo che da oltre 40 anni intrattiene e informa gli italiani, raccontando con leggerezza, curiosità, empatia e passione culturale i nostri territori, insieme all’agricoltura, la storia e la bellezza della nostra nazione. Grazie al suo approccio innovativo e alla sua particolare attenzione per l’ambiente, Linea Verde affronta temi come l’ecologia e l’attenzione per l’ambiente in una modalità narrativa radicalmente nuova e particolarmente attenta alle storie di vita della provincia italiana.

Una Rivoluzione nel Modo di Raccontare il Territorio e l’Identità Italiana in TV

Linea Verde ha rappresentato una vera rivoluzione nel modo di raccontare il territorio e l’identità italiana in tv, producendo negli anni recenti grandissimi successi come “Linea Verde Life” – l’edizione del sabato con Daniela Ferolla e Marcello Masi, ormai stabile oltre il 20% di share -, “Il Provinciale” condotto da Federico Quaranta, “Linea Verde Start”, “Linea Verde Radici”, “Linea Verde Tour”, “Linea Verde Sentieri”, “Linea Verde Explora”.

Grazie al suo approccio fresco e innovativo, Linea Verde è diventato un programma amato da tutti gli italiani, che trovano in esso una fonte di informazione e intrattenimento di qualità. Con la sua capacità di coinvolgere il pubblico in storie di vita quotidiana, Linea Verde rappresenta un esempio di servizio pubblico per tutti gli italiani.