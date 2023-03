Bentley Systems annuncia il bando di candidatura per i Going Digital Awards in Infrastructure 2023

I vincitori saranno selezionati e annunciati in occasione dell’Year in Infrastructure e dei Going Digital Awards a Singapore

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), l’azienda di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi il bando di candidatura per i Going Digital Awards in Infrastructure 2023. Questi premi, assegnati da giurie indipendenti di esperti del settore, riconoscono i progetti infrastrutturali per i progressi digitali nel campo dell’infrastruttura. La scadenza per la presentazione di candidature è l’8 maggio 2023.





Gli utenti dei software Bentley sono invitati a candidare i loro progetti al concorso Going Digital Awards in Infrastructure indipendentemente dalla fase in cui si trova il progetto: pre-costruzione/concettuale, progettazione, costruzione o gestione. I tre finalisti scelti per ciascuna categoria di premi vincono un viaggio a Singapore per partecipare all’evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards, come ospiti di Bentley Systems. Nell’ambito della conferenza, i finalisti presenteranno i loro progetti davanti ai giudici, ai leader del settore e a più di 100 membri dei media.

Le categorie dei Going Digital Awards in Infrastructure includono:

Ponti e tunnel

Costruzione

Ingegneria aziendale

Strutture, campus e città

Produzione di energia e impianti di processo

Ferrovie e trasporti

Strade e autostrade

Ingegneria strutturale

Modellazione e analisi del sottosuolo

Rilevamento e monitoraggio

Trasmissione e distribuzione

Acqua e acque reflue

I progetti che partecipano sono caratterizzati da soluzioni innovative e con un impatto misurabile nel settore delle infrastrutture e della sostenibilità. I progetti possono essere premiati per il loro impatto economico e per l’uso innovativo dei software Bentley, inclusa la piattaforma iTwin di Bentley e i digital twin dell’infrastruttura, la modellazione 4D, l’Internet of Things dell’infrastruttura e l’intelligenza artificiale. I riconoscimenti possono inoltre interessare progetti in cui vengono identificati progressi che favoriscono obiettivi di sviluppo sostenibile in termini di tutela climatica, transizione ed efficienza energetica, sfruttamento circolare di risorse terrestri e idriche, e la promozione di comunità sane.

Oltre ai premi della giuria, i fondatori di Bentley premieranno progetti selezionati che rappresentano organizzazioni o individui le cui imprese contribuiscono in modo significativo al progresso delle infrastrutture e/o agli obiettivi di sviluppo ambientale e sociale.

Ogni progetto nominato per un premio riceve un riconoscimento da parte della comunità globale delle infrastrutture nei seguenti modi:

L’inclusione dei propri progetti infrastrutturali nell’Infrastructure Yearbook di Bentley, che viene distribuito in formato cartaceo e digitale a media, enti governativi e influencer di settore in tutto il mondo;

di Bentley, che viene distribuito in formato cartaceo e digitale a media, enti governativi e influencer di settore in tutto il mondo; Il miglioramento del proprio vantaggio competitivo dimostrando ai clienti esistenti e potenziali il valore che i partecipanti aggiungono ai progetti attraverso le loro innovazioni digitali;

dimostrando ai clienti esistenti e potenziali il valore che i partecipanti aggiungono ai progetti attraverso le loro innovazioni digitali; L’aumento della loro esposizione e copertura da parte dei media globali e degli analisti di settore.

Per ulteriori informazioni sul programma dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023 o per candidare un progetto, visita il sito Web Going Digital Awards in Infrastructure.

Immagine

Partecipa ai Going Digital Awards in Infrastructure 2023 per ottenere un riconoscimento a livello globale per le innovazioni digitali nel campo dell’infrastruttura. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo l’economia e l’ambiente a livello globale. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere pubbliche e servizi, edifici e campus, miniere e impianti industriali. Le nostre offerte, basate sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura, includono MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, i software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione delle costruzioni e AssetWise per le operazioni sugli asset. I 5.000 colleghi di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 Paesi.



© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, AssetWise, Bentley Infrastructure Cloud, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO sono marchi registrati o meno, marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

