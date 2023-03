Benedetta Primavera: Il ritorno di Loretta Goggi alla TV

La leggendaria Loretta Goggi è tornata alla ribalta con un nuovo show intitolato “Benedetta Primavera”. Dopo 30 anni di pausa, la regina del piccolo schermo torna per 4 appuntamenti in prima serata su Rai 1, in collaborazione con Blu Yazmine.

Loretta Goggi, un’artista dai mille talenti

Loretta Goggi è stata un enfant prodige del mondo dello spettacolo italiano. Ha attraversato ogni aspetto del mondo dello spettacolo, facendosi notare come la prima donna a condurre un quiz televisivo e a presentare il Festival di Sanremo. Inoltre, è stata la prima donna a fare imitazioni nella storia della televisione italiana.

Benedetta Primavera: Un viaggio nel mondo dello spettacolo

Il nuovo show di Loretta Goggi, “Benedetta Primavera”, è una summa di tutte le innumerevoli doti dell’artista. In ogni episodio, la regina del piccolo schermo tratterà un tema diverso, passando liberamente da “ieri” a “oggi” attraverso personaggi, generi dello spettacolo e momenti memorabili della cultura pop. Il tutto prendendo spunti anche dalle preziose Teche Rai. Sarà un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente.

Gli ospiti di Benedetta Primavera

In ogni episodio di “Benedetta Primavera” ci saranno tanti ospiti. Vecchi compagni di Loretta Goggi rievoceranno programmi e amici di un tempo, insieme a giovani protagonisti della TV di oggi, tra attori, cantanti e comici. Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Inoltre, ci saranno nuove imitazioni (tra cui Guillermo Mariotto e la Regina Elisabetta d’Inghilterra) e sorprese per i suoi ospiti.

Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Heather Parisi, per ricreare le atmosfere della prima edizione di “Fantastico”, il mitico show della Rai, l’attrice Chiara Francini, Mietta e Anna Tatangelo che duetteranno rispettivamente con Mia Martini e Whitney Houston. Con Bruno Vespa si parlerà della censura e delle parole vietate nella storia della televisione. Nel corso del primo appuntamento, spazio poi a un momento dedicato al politically correct con Marco Giallini. Altro ospite sarà Claudio Amendola, per un excursus sugli sceneggiati di un tempo.

Un programma che guarda al futuro