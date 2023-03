Belve: il terzo episodio con ospiti d’eccezione

Il terzo episodio della nuova stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani, sta per arrivare. Martedì 7 marzo in prima serata su Rai2, Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis saranno gli ospiti della puntata. In questo programma dedicato a donne e uomini forti e indomabili, Fagnani affronta i suoi ospiti in un faccia a faccia ironico e pungente.

Gli ospiti d’eccezione della prossima puntata

Al Bano, il famoso cantante italiano, sarà uno degli ospiti della prossima puntata. Bianca Balti, la bellissima modella italiana, e Giacomo Urtis, noto chirurgo, completeranno la lista degli ospiti. Sarà interessante vedere come questi personaggi pubblici risponderanno alle domande di Fagnani e come reagiranno alle sue provocazioni.

Partecipazioni speciali e risate garantite

La puntata vedrà anche la partecipazione di Michela Andreozzi e le incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella. Questi comici renderanno la serata ancora più divertente e imprevedibile. “Belve” è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, con la regia di Duccio Forzano.

Conclusione

Non perdete il terzo episodio di “Belve” con Francesca Fagnani, martedì 7 marzo in prima serata su Rai2. Gli ospiti d’eccezione, gli sketch comici e le provocazioni di Fagnani renderanno questa puntata indimenticabile. Non mancate!