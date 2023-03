Audi Q7: in arrivo il restyling di fine carriera

Stando alle indiscrezioni, la SUV di grandi dimensioni Audi Q7 sarà sottoposta al restyling di fine carriera. Per l’occasione, potrebbe essere proposta anche come Q7 Sportback in sostituzione dell’attuale SUV coupé Audi Q8, nonché nell’inedita configurazione Q7L a passo lungo.

La nuova Audi Q7 restyling – attesa nel corso della primavera del 2024 – sarà proposta con la motorizzazione 3.0 TFSI V6 a benzina e l’unità 3.0 TDI V6 a gasolio, entrambe dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Tuttavia, le maggiori novità riguarderanno la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid che, grazie al pacco delle batterie da 25,9 kWh, sarà accreditata dell’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica.

Infine, la propulsione ibrida Plug-In Hybrid sarà adottata dalla nuova Audi Q7 restyling anche per le versioni sportive SQ7 ed RSQ7, la cui potenza complessiva ammonterà rispettivamente a 560 CV e 700 CV, con l’abbinamento tra il motore 4.0 TFSI V8 a benzina e il propulsore elettrico dedicato.