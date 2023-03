Atalanta-Udinese 0-0, nerazzurri non sfondano

(Adnkronos) – Atalanta e Udinese pareggiano 0-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023. La formazione bergamasca allenata da Gasperini sale a 42 punti, ma rischia di perdere ulteriore contatto rispetto alla zona Champions League. L’Udinese è a quota 32.

LA PARTITA – Gli ospiti si fanno vivi al 17′ con la conclusione di Lovric: mira sbagliata, palla sul fondo. I friulani sono aggressivi e al 27′ spaventano i padroni di casa. Il disimpegno ‘rivedibile’ di Djimsiti rischia di diventare un regalo per Beto, serve l’uscita bassa di Musso per evitare guai. L’Atalanta, dopo un primo tempo poco incisivo, cambia volto nella ripresa. Al 48′ Ederson chiama Silvestri alla prima vera parata del match. Il portiere bianconero al 57′ deve usare il piede per respingere la conclusione di Lookman, che poco dopo riprova senza inquadrare la porta. La fiammata nerazzurra si esaurisce, l’Udinese riesce a chiudere i varchi e a blindare la porta fino al 90′, quando Silvestri vola per deviare il tiro a giro di Toloi. L’Atalanta non sfonda, lo 0-0 resiste fino al 90′.