Ariotti (nCore hr): ‘Tecnologia aiuta a ricercare candidati richiesti da aziende’

(Adnkronos) – “C’è una quantità enorme di dati relativi ai candidati da gestire e un software può supportarli. Infatti la tecnologia ci può dare una mano per ricercare candidati in base alle esigenze richieste dalle aziende. A dirlo oggi Enrico Ariotti, ceo & co-founder nCore hr, intervenendo alla terza edizione del Forum talent acquisition di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano del Digital recruiting e dell’employer branding. L’evento è organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con l’Associazione For Human Community e vede la partecipazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner e di CleverConnect, nCore Hr, Risorse e Tutored in qualità di Partner.

“Oggi – sottolinea – acquisire un candidato ha un costo e l’asset ha un valore e la tecnologia può identificare anche i candidati che non sono stati presi ma che possono essere inseriti in altri contesti. Cerchiamo di rendere i processi di candidatura più semplici e chiari possibile per valorizzare i candidati”.