Pier Vincenzo Gigliotti avvocato, è molto attento al mondo giovanile che guarda con curiosità ed attenzione, dedicandogli anche parte del suo tempo (dal 2018 è responsabile dei Progetti Speciali dell’US Catanzaro 1929). Scrive per passione, tratteggiando con una penna delicata pagine di vita e dopo Radici nel vento (2019) con il suo secondo romanzo L’anno più bello (La Rondine, 2020) ha esordito nella narrativa per ragazzi, avendo la soddisfazione di vederlo scegliere nel Progetto Gutenberg Calabria 2022, come questo suo nuovo imperdibile Aria d’estate. Un libro con cui conferma la sua attitudine a scrivere della vita e delle sue tante sfumature, i giorni difficili e quelli che ci fanno sentire invincibili. Il valore aggiunto di questo romanzo è che ci regala una visione positiva e la speranza che anche una scuola talvolta inadeguata, possa comunque essere luogo d’incontro e crescita. Aria d’estate nella cornice dell’Italia degli anni Settanta, racconta un viaggio lungo una vita: un viaggio costellato di prime volte, vissute con l’entusiasmo tipico dei giovani, ma anche di momenti duri, che insegnano a crescere. I temi della discriminazione e della violenza, in un ambiente scolastico retaggio di un’epoca in cui l’educazione andava di pari passo con l’austerità, tratteggiati con leggerezza, che non è superficialità, ma la maturità per poter guardare dall’alto le cose, cercando anche di comprendere come farne tesoro per costruire qualcosa di migliore.

Aria d’estate di Pier Vincenzo Gigliotti 7

Aria d’estate come L’anno più bello, entra nel Progetto Gutenberg Calabria 2023. Sei contento che il tuo libro sia ancora una volta parte di questo importante progetto?

Aria d’estate è nato con l’intento di fare memoria di quello che la scuola è stata, perché solo conoscendone i limiti, possiamo far sì che possa essere sempre migliore, capace di crescere con i nostri ragazzi, dialogando con loro ed il mondo che cambia. L’avevo in mente da tanto tempo, come tutti i miei libri. Una tessera di un puzzle che non riuscivo a comporre per il quale ho avuto bisogno di tempo: un tassello importante per raccontare quella scuola che ho sempre mal sopportato e patito. Alcuni dei miei compagni hanno avuto delle conseguenze forti e conservo, scolpiti nella mia mente, ricordi che ho voluto condividere. Per questo, il fatto che sia inserito nel Progetto Gutenberg 2023, mi rende davvero felice. Non so ancora quali scuole sceglieranno il libro, ma in ogni caso esserci è già un bel traguardo per me. Nel frattempo, ho cominciato a fare qualche presentazione e qualche classe ha già letto il libro, fornendomi l’occasione, preziosa per me, di testarlo.

Quali sono stati i commenti, le sensazioni dei ragazzi che hanno letto Aria d’estate?

Abbiamo dibattuto soprattutto su questa scuola con metodi educativi così “duri”, che loro non conoscono e la prima parte del libro che la tratta ampiamente, è quello che gli ha colpiti di più. Da lì c’è stata occasione di confrontare la loro scuola, che sicuramente è molto più attenta, ma che tuttavia ha ancora punti deboli che certamente potrebbero essere migliorati. Una lettura che apre sicuramente un bel dibattito che è sempre importante e costruttivo per far sì che la scuola possa crescere al passo con loro e con il mondo.

Quale domanda ti viene fatta più spesso?

Una domanda ricorrente è quanto ci sia di autobiografico. Vogliono capire se ho vissuto davvero sulla mia pelle quel tipo di scuola. Ho risposto sinceramente che, la prima parte è autobiografica, mentre poi ho dato più spazio alla fantasia. Non mi nascondo e dichiaro come mi abbia condizionato anche nella scelta professionale, per esempio sono un civilista e non ho mai voluto fare il penale. La scelta di diventare avvocato probabilmente è stata anche dettata dalla voglia di poter difendere i più deboli, avendone gli strumenti.

Ti sei mai pentito di aver scelto la carriera di avvocato invece che dedicarti alla scrittura?

Molto, avrei voluto davvero poter fare questo di mestiere, ma sono consapevole che fa parte della mia storia, del mio aver “subito” anche quel tipo di scuola che sul mio essere timido e riservato, mi ha fatto chiudere in un mondo interiore, dove avevo necessità di ritrovarmi. La scrittura è un modo di riflettere e mi ha aiutato moltissimo, perché è un vero esercizio introspettivo, un modo per elaborare ricordi ed esperienze.

A chi dedichi questo libro che “dialoga” con le nuove generazioni e fa riflettere il mondo degli adulti?

Dedico questo libro a tutti quei ragazzi che come me hanno vissuto quella scuola, come me hanno avuto poca voce, come me ne hanno sofferto. A quelli che come me hanno avuto una grande rabbia nei confronti degli educatori, degli insegnanti e fastidio ogni volta che si parlava di scuola. Oggi sono cresciuto e ho cambiato un po’ il mio punto di vista e spero che nella lettura di questo romanzo si possano trovare gli spunti per migliorare e crescere nel dialogo con i ragazzi e con il mondo tutto che così velocemente va avanti proiettandoci nel futuro.