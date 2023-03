Allucent espande l’uso del Medidata Clinical Cloud per accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci per esigenze non soddisfatte dei pazienti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, una società Dassault Systèmes, oggi ha annunciato che Allucent, un’organizzazione di ricerca a contratto (CRO) che offre innovazione alle aziende biofarmaceutiche, sta espandendo l’uso globale del Clinical Cloud di Medidata per promuovere la propria offerta di attività di sperimentazione clinica completa.

L’accordo amplia l’attuale utilizzo da parte di Allucent delle tecnologie di Medidata. Tra queste, Rave EDC, eCOA, RTSM, e Rave Imaging, a supporto di aree critiche di sviluppo, tra cui l’oncologia, le indicazioni rare e orfane e le terapie cellulari e geniche. L’accordo prevede che il team di Allucent abbia anche ottenuto la certificazione Rave EDC al 100%, rafforzando così l’impegno alla qualità e offrendo ai propri clienti la tecnologia migliore della categoria.

“ La nostra collaborazione con Medidata ci permette di continuare a portare ai nostri clienti il livello di attenzione al paziente e di conoscenze che si aspettano e di cui hanno bisogno”, ha dichiarato Emily Moore, presidente di Biometrics presso Allucent. “ Mettere la piattaforma Medidata Clinical Cloud a disposizione dei nostri clienti è stato un passo importante per consentirci di accelerare lo sviluppo di trial clinici per i nostri clienti – piccole e medie imprese biotecnologiche”.

“ Allucent sta sfruttando la potenza del Medidata Clinical Cloud per rafforzare la propria posizione all’avanguardia della tecnologia clinica”, ha dichiarato Janet Butler, responsabile di Global Sales presso Medidata. “ Il lavoro di Allucent con terapie nuove richiede soluzioni agili e incentrate sul paziente. Siamo fieri di ampliare la nostra collaborazione esistente da otto anni per portare avanti la trasformazione digitale nelle scienze della vita e offrire innovazioni cliniche che li aiuti a raggiungere i loro obiettivi”.

Allucent, uno sponsor di Medidata NEXT London, farà una presentazione sulle analisi dei dati per studi oncologici in fase iniziale. La presentazione comprende come la collaborazione con Medidata li ha aiutati ad applicare strategie e tecniche di visualizzazione per estrarre il pieno valore delle informazioni per tutti gli interessati.

Medidata è una sussidiaria interamente controllata da Dassault Systèmes che, con la sua piattaforma 3DEXPERIENCE, è posizionata per guidare la trasformazione digitale delle scienze della vita nell’era della medicina personalizzata con la prima piattaforma scientifica e commerciale completa, dalla ricerca all’immissione sul mercato.

Informazioni su Medidata



Medidata guida la trasformazione digitale delle scienze della vita e apre nuove prospettive per milioni di pazienti. Medidata aiuta case farmaceutiche, aziende biotech, produttori di dispositivi medicali e diagnostici e ricercatori accademici a generare prove e informazioni approfondite per ottenere valore più velocemente, ridurre al minimo i rischi e ottimizzare i risultati. Sono più di un milione gli utenti registrati che, tramite oltre 2.100 i clienti e partner, accedono alla piattaforma più affidabile al mondo per lo sviluppo clinico e i dati commerciali e del mondo reale. Medidata, del gruppo Dassault Systèmes company (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede a New York e uffici in tutto il mondo, per rispondere alle esigenze dei clienti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.medidata.com e seguire l’azienda su @Medidata.

About Dassault Systèmes



Dassault Systèmes, la società 3DEXPERIENCE, è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo ambienti virtuali 3D collaborativi ad aziende e persone, per immaginare innovazioni sostenibili. Offriamo esperienze di ‘virtual twin’ del mondo reale grazie alla nostra piattaforma e alle applicazioni 3DEXPERIENCE, per consentire ai nostri clienti di superare i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione e creare un mondo più sostenibile per pazienti, cittadini e consumatori. Dassault Systèmes crea valore per oltre 300.000 clienti di ogni dimensione, in tutti i settori e in più di 140 paesi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, l’icona Compass, il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi commerciali o registrati di Dassault Systèmes, una “société européenne” francese (Registro delle imprese di Versailles n. B 322 306 440), oppure delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

