ALBA di Ultimo: il terzo album consecutivo al top della classifica FIMI/GfK

L’album “Alba” di Ultimo è il progetto discografico che continua a dominare la classifica FIMI/GfK degli album più venduti per la terza settimana consecutiva. Il giovane cantautore romano ha già ottenuto la certificazione disco d’oro a soli sette giorni dall’uscita del nuovo album, il secondo prodotto dalla sua etichetta discografica Ultimo Records.

Il successo dell’album “Alba” è merito delle numerose canzoni che lo compongono, tra cui spiccano “Vieni nel mio cuore”, scritta a Los Angeles, “Ti va di stare bene”, composta durante la permanenza di Ultimo a Londra, e “Alba”, il singolo presentato al Festival di Sanremo 2023, già certificato disco d’oro.

Il tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti, sta già riscuotendo un enorme successo di pubblico. Il giovane cantautore romano, che vanta 57 dischi di platino e 20 dischi d’oro, si esibirà in cinque live show, per i quali sono stati già venduti oltre 280.000 biglietti.

Ecco gli appuntamenti da non perdere: il primo luglio (data zero) allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, il 7 (sold out), l’8 (sold out) e il 10 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 17 e 18 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Non perdete l’occasione di assistere ad uno dei concerti del tour “La Favola Continua…” di Ultimo e godetevi le canzoni del suo ultimo progetto discografico “Alba”. Sarete conquistati dalla sua voce e dalle sue emozioni.