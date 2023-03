“Addio mio amore”: il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Dal 3 marzo è disponibile il singolo “ADDIO MIO AMORE” di TIZIANO FERRO, contenuto nel suo ultimo album “IL MONDO È NOSTRO”, già disco d’oro. La canzone elettro anni Ottanta parla della depressione, nemica che Tiziano Ferro ha dovuto affrontare nella sua vita per lungo tempo.

“Addio mio amore è una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto. È una canzone al limite del catartico, non l’ho fatto in modo volontario, ma ha un grande valore curativo. C’è un contrasto forte tra la musica – elettronica, quasi algida però ballabile – e il testo – volutamente ermetico. L’ho fatto spesso durante la mia carriera da autore, forse per esorcizzare un sentimento cupo tramite dei suoni dirompenti. Penso per esempio a: ‘Per Dirti Ciao’, ‘Stop Dimentica’ e forse anche ‘Xdono’”.

Racconta Tiziano Ferro