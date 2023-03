3 bluff iconici del Poker

Il bluff è una tecnica fondamentale per vincere a poker, e può diventare uno strumento in grado di fare realmente la differenza, se utilizzato con cognizione di causa. Ovviamente si tratta di una strategia che richiede tantissima pratica, una buona dose di intuizione, e la consapevolezza che non sempre può dare i risultati sperati.

Alcune delle figuracce più clamorose collezionate dai giocatori professionisti di poker sono scaturite, non a caso, proprio dai tentativi di bluffare. Allo stesso modo, però, nel corso della storia ci sono stati alcuni bluff iconici e clamorosi, che ancora oggi vengono ricordati dagli appassionati. Noi ci concentreremo sui 3 bluff più famosi di sempre.

Un approfondimento sul bluff e sulla sua efficacia

Quando si parla di bluff, si fa riferimento ad una vera e propria arte, spesso con caratteristiche “teatrali”. In sintesi, un giocatore bluffa quando cerca di far credere all’avversario di avere una mano migliore della sua. Ci sono diverse tecniche per mettere in scena i bluff, che cambiano a seconda delle partite, degli avversari e persino delle modalità di gioco. Per fare un esempio concreto, negli online casino il bluff funziona diversamente, rispetto alle partite “fisiche”.

È essenziale che i giocatori comprendano che il bluff non deve essere utilizzato in modo indiscriminato, perché può ritorcersi contro al bluffatore, se viene eseguito senza le abilità e le competenze adeguate. Un bluff efficace richiede, infatti, un’attenta pianificazione ed esecuzione, e inoltre chiama in causa anche un sottile gioco di equilibri psicologici, oltre ad una mimica particolare. Come vedremo fra poco, ci sono dei bluff che hanno avuto risultati clamorosi.

Phil Ivey VS Tom Dwan

Questo rappresenta con tutta probabilità il bluff più iconico di sempre, soprattutto perché ha visto protagonisti due dei giocatori più abili in questa tecnica. Questa contesa è passata alla storia anche per una cifra sul piatto da capogiro, pari a oltre 676 mila dollari. La battaglia fra i due, ancora oggi, figura nella lista dei video sul web più cliccati da parte degli appassionati di questo gioco di carte.

Bill Klein VS Phil Galfond

Un bluff all’insegna del coraggio e della sfacciataggine. Non può essere definito in altro modo il capolavoro imbastito nel 2011 dall’imprenditore Bill Klein ai danni del giovane professionista Phil Galfond. Un tonfo che ha fatto parecchio rumore, considerando le nette distanze tra i due giocatori, e che per questo motivo ha chiarito ancora una volta un concetto: il bluff è una tecnica che può ribaltare qualsiasi pronostico, anche contro fenomeni del tavolo verde e in situazioni di netto svantaggio.

Tom Dwan VS Sammy George

Il bluff dà e il bluff toglie. Lo sa bene Tom Dwan, che durante la sua carriera ne ha subiti e regalati parecchi. Uno dei più clamorosi a suo vantaggio è stato quello messo in scena contro Sammy George, per un pot da oltre 600 mila dollari. Ancora oggi questo bluff viene ricordato come uno dei più iconici nella storia del Texas Hold’Em: un colpo da maestro che ha reso celebre Tom Dwan, iscrivendolo nell’elenco dei migliori bluffatori di sempre.