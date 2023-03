10 possibili utilizzi di una VPN che non conoscevi

(Adnkronos) –

Milano, 08/03/2023 – Conosciute come strumento di protezione della privacy utente durante la navigazione online o per navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche e senza restrizioni, le VPN (reti private virtuali) sono, in realtà, molto versatili e possono essere utilizzate per tanti altri scopi, ottenendo grandi vantaggi. Dunque non solo in grado di fornire una connessione tunnel crittografata agli utenti che vogliono proteggere i propri dati online nascondendo l’indirizzo IP, ma con le migliori VPN è possibile fare molte altre attività.

Ecco un elenco di 10 cose che si possono fare con una VPN.



In primis, gli utenti usano le VPN per migliorare e proteggere la privacy su Internet. La VPN, infatti, blocca il monitoraggio del fornitore di servizi Internet (ISP), delle autorità e dei siti web. Quando si naviga senza una VPN, infatti, l’ISP riesce a vedere tutti i siti web visitati e a registrare le informazioni (soprattutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in gran parte dell’Europa), a cui le agenzie governative possono avere accesso in qualsiasi momento.

Il vantaggio di utilizzare una VPN è quello di crittografare il traffico web durante il trasferimento dal dispositivo a un server privato, dunque i siti, i governi e gli ISP avranno grandi difficoltà a decodificare l’attività online degli utenti.

Inoltre, la VPN riesce a modificare l’indirizzo IP e sostituirlo con un indirizzo IP anonimo appartenente al server VPN e a cambiare la posizione, un altro ostacolo per i siti visitati che non riusciranno a identificare l’utente.

La protezione della privacy è anche utile ad evitare che i propri dati (indirizzi e-mail, preferenze negli acquisti, dettagli del conto bancario) vengano raccolti con l’uso di sondaggi, forum e applicazioni.

L’utente che si connette senza VPN da un bar, un hotel o un aeroporto perché è spesso in viaggio, mette a rischio i propri dati sensibili. Uno dei compiti della crittografia della VPN, dunque, è di impedire agli hacker e spammer di accedere e rubare le informazioni personali degli utenti (dati bancari, carte di credito, foto e informazioni personali varie) sulle reti Wi-Fi pubbliche, visto che possono essere collegati allo stesso hotspot aperto.

Ma anche le reti domestiche non protette possono essere rischiose, dunque è necessario accedere a una VPN che crittografa tutto il traffico in uscita dal dispositivo.

Un’altra attività che è possibile eseguire con una VPN è quella di impedire agli ISP di rallentare la connessione Internet mentre l’utente sta eseguendo un’attività che richiede una larghezza di banda elevata (download di file di grandi dimensioni, streaming, download di file torrent) e rendere la connessione Internet più veloce.

Limitare la larghezza di banda, quindi, consente agli ISP di ridurre al minimo la congestione della rete e regolare il traffico in queste situazioni per condividere le risorse equamente tra tutti gli utenti, ma questo throttling si può impedire grazie alla crittografia della VPN che evita di accedere all’attività internet dell’utente. Pertanto, l’utente può sfruttare le velocità più elevate e affidabili per il download e lo streaming.

I siti di e-commerce, di agenzie di viaggio, compagnie aeree e compagnie di noleggio auto utilizzano gli indirizzi IP degli utenti per risalire alla loro posizione geografica e, spesso, in base a questo tracking delle informazioni, i prezzi oscillano anche di molto. Per evitare la manipolazione dei prezzi e la pubblicità mirata e risparmiare denaro durante lo shopping online, si utilizza una VPN che nasconde l’indirizzo IP. Inoltre, con la VPN gli acquisti online sono più sicuri, perché proteggono le informazioni sensibili (nome, indirizzo e dettagli bancari).

Utilizzare una VPN aziendale permette di connettersi da remoto e in sicurezza alla rete interna dell’ufficio. Lavorare in modo sicuro da casa è possibile perché il dispositivo dell’utente autorizzato viene connesso a un server di proprietà della società VPN condiviso dall’ufficio, e l’utente può accedere in sicurezza alle applicazioni e ai file disponibili solo sulla rete interna dell’ufficio. In questo modo, i dati aziendali sensibili non possono essere inviati senza protezione sulla rete web libera.

Allo stesso modo, è possibile connettersi alla propria rete domestica da qualsiasi luogo e accedere ai propri file e documenti da remoto, senza che le informazioni possano essere intercettate o rubate. Accedere al computer di casa da remoto usando una VPN è importante per crittografare la connessione e mantenere le informazioni al sicuro.

Anche le informazioni sulla cronologia delle ricerche sono dati sensibili che possono essere rubati dai fornitori di servizi internet per invadere la privacy. Queste attività online così vulnerabili possono essere protette dalla VPN crittografando il traffico internet dell’utente e utilizzando i server DNS privati del servizio.

Scaricare e caricare file in modo sicuro è possibile solo installando una VPN, la quale impedisce di lasciare tracce su internet durante il caricamento e il download di contenuti, nascondendo la posizione dell’utente e inviandola a server protetti.

Quando l’indirizzo IP viene tracciato, anche le attività sui social media possono essere soggette ad hackeraggio. Per evitare che l’ISP o l’hacker entri nelle chat private e leggano le proprie informazioni, la navigazione online non è in pericolo solo se si utilizza una VPN.

Grazie ad una VPN, si possono sbloccare i contenuti con restrizioni geografiche divulgati dalle biblioteche internazionali (in base alle leggi sul copyright ed ai regolamenti di censura). Per evitare questa limitazione di informazioni, bisogna arginare la restrizione di geolocalizzazione per i contenuti e connettersi da un altro Paese, compito della VPN.

Per informazioni:

e-mail: info@vpn24.it