ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA: La nuova avventura live di Renato Zero

Renato Zero, uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi, torna con una nuova tournée nei palasport. ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA, prodotta da Tattica, partirà da Firenze il 7 marzo e toccherà le principali città italiane, per un totale di 23 appuntamenti imperdibili.

La video intervista a Renato Zero

Un artista rivoluzionario

Renato Zero non ha mai smesso di stupire e affascinare il suo pubblico, con la sua musica e la sua arte che lo hanno reso un autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo. ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA rappresenta un nuovo e atteso capitolo della sua leggendaria carriera, che ha già attraversato oltre 55 anni di storia musicale.

La sfida tra Renato e Zero

Il titolo della tournée, ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA, è un riferimento al confronto artistico tra Renato e Zero, i due eterni contendenti che hanno collaborato a stretto contatto nella creazione delle sue canzoni e delle sue performance. Il risultato di questa sfida è uno spettacolo che si preannuncia emozionante e sorprendente, dove Renato Zero porterà i suoi fan in un viaggio attraverso la sua carriera e le sue creazioni musicali.

23 imperdibili appuntamenti in 10 palasport

La tournée ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA toccherà molte città italiane, tra cui Firenze, Conegliano, Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli e Roma, dove si terrà l’ultimo concerto. In totale, saranno 23 gli appuntamenti in 10 palasport, con numerose repliche nelle principali città italiane.

Non mancheranno le grandi sorprese e le novità, insieme ai suoi brani iconici che hanno segnato intere generazioni. Renato Zero porterà il suo pubblico in un mondo di emozioni e di energia, grazie alla sua musica e alla sua arte senza tempo.

Il calendario del Tour

7 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

8 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

10 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

11 marzo 2023 – Firenze @ Mandela Forum

14 marzo 2023 – Conegliano @ Zoppas Arena

17 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour

18 marzo 2023 – Torino @ Pala Alpitour

21 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena

22 marzo 2023 – Mantova @ Grana Padano Arena

25 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

26 marzo 2023 – Bologna @ Unipol Arena

7 aprile 2023 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

11 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

12 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

15 aprile 2023 – Milano @ Mediolanum Forum

18 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum

19 aprile 2023 – Livorno @ Modigliani Forum

22 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

23 aprile 2023 – Eboli @ Palasele

28 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

29 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

30 aprile 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

3 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Conclusione

ZERO A ZERO – UNA SFIDA IN MUSICA è uno spettacolo unico nel suo genere, che rappresenta un nuovo e atteso capitolo nella straordinaria carriera di Renato Zero. Grazie alla sua creatività e alla sua energia, Renato Zero continua a stupire il suo pubblico e a mantenere il suo status di icona della musica italiana.