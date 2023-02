Yusaku Maezawa, Entrepreneur and First Private Japanese Citizen to Visit the ISS, Invests U.S. $23 Million in Astroscale (Yusaku Maezawa, imprenditore e primo privato giapponese a visitare l’ISS, investe 23 milioni di dollari in Astroscale)

(Adnkronos) – TOKYO, 28 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Astroscale Holdings Inc. (“Astroscale”), leader di mercato nei servizi di assistenza ai satelliti e nella sostenibilità a lungo termine in tutte le orbite, ha ricevuto un investimento di 23 milioni di dollari statunitensi da Yusaku Maezawa, il primo privato cittadino giapponese a visitare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

«L’investimento di Maezawa testimonia l’importanza della sostenibilità nello spazio e siamo profondamente grati per la sua visione e il suo impegno», ha dichiarato Nobu Okada, fondatore e CEO di Astroscale. «La missione di Astroscale di prevenire l’accumulo di detriti spaziali e di creare un ambiente spaziale sostenibile è in linea con l’esperienza e la passione del signor Maezawa per i viaggi e le esplorazioni spaziali».

Maezawa è il primo civile giapponese ad aver visitato l’ISS, dove ha trascorso 12 giorni nel dicembre del 2021. Questa visita rivoluzionaria è stata solo il suo primo passo nello spazio. Ora si sta preparando alla storica missione dearMoon, in cui guiderà un equipaggio di nove membri nella prima missione civile con l’obiettivo di volare intorno alla luna con un SpaceX Starship.

«Da persona che ha visitato lo spazio, comprendo gli immensi pericoli posti dai detriti in orbita», ha dichiarato Maezawa. «Il mio secondo viaggio spaziale è all’orizzonte, la missione dearMoon, che ci farà volare intorno alla luna, e mi aspetto che simili tipi di viaggi spaziali diventeranno sempre più comuni. Voglio proteggere il futuro dei viaggi spaziali, per cui ho deciso di contribuire alla missione di Astroscale di ridurre i detriti orbitali».

Fin da quando è stata fondata nel 2013, Astroscale si è impegnata a favore di un uso sostenibile, responsabile ed economico dello spazio. I fondi raccolti attraverso il suo round di Serie G sosterranno il continuo sviluppo di tecnologie leader a livello mondiale, l’espansione globale e una maggiore capacità di fornitura per soddisfare la crescente domanda.

Informazioni su AstroscaleAstroscale è la prima azienda privata con l’obiettivo di garantire lo sviluppo sicuro e sostenibile dello spazio a vantaggio delle generazioni future ed è dedicata all’assistenza su tutte le orbite.

Fondata nel 2013, Astroscale sta sviluppando soluzioni innovative e scalabili in tutto lo spettro dei servizi in orbita, inclusi l’estensione della durata della vita, la valutazione della situazione spaziale (space situational awareness) in situ, fine vita e rimozione attiva dei detriti, per creare sistemi spaziali sostenibili e mitigare l’accumulo crescente e pericoloso di detriti nello spazio. Astroscale sta inoltre definendo business case e collaborando con gli stakeholder governativi e privati per sviluppare norme, regolamenti e incentivi per un uso responsabile dello spazio.

Con sede in Giappone, Astroscale ha una presenza internazionale con filiali in Regno Unito, negli Stati Uniti e in Israele. Astroscale è una società di venture capital in rapida espansione, che lavora per promuovere una crescita sicura e sostenibile dello spazio e per risolvere una crescente preoccupazione ambientale.

Ulteriori informazioni su Astroscale sono disponibili sul sito web www.astroscale.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2009867/Astroscale_Holdings_Yusaku_Maezawa_with_Nobu_Okada.jpg



