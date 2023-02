Xerox presenterà tecnologie scalabili di stampa digitale e soluzioni per flussi di lavoro automatizzati a Hunkeler Innovationdays 2023

NORWALK, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Da oggi, e fino al 2 marzo, in occasione degli Hunkeler Innovationdays (HID) di Lucerna, Svizzera, Xerox presenterà il portafoglio di innovative soluzioni per la stampa digitale dell’azienda per aiutare i fornitori dei servizi di stampa a far crescere la propria attività e a offrire ai clienti prodotti di qualità elevata. Xerox punterà i riflettori sul suo completo ecosistema di soluzioni per la produzione, dall’alimentazione alla finitura, relativamente a Xerox Baltoro HF Inkjet Press e a Xerox Iridesse Production Press, che aiutano i fornitori di servizi del settore a creare prodotti straordinari per i clienti, in modo automatizzato ed efficiente.

Verrà presentato anche il software di automazione del flusso di lavoro dell’azienda, tra cui le soluzioni:

Il nuovo FreeFlow Vision, con capacità analitiche predittive: elimina i lunghi compiti manuali, aumenta la capacità e riduce i costi operativi.

CareAR Assist, il software gestionale dei servizi: grazie al supporto visivo guidato previene e risolve i problemi, riducendo i tempi di fermo macchina.

XMPie, piattaforma di personalizzazione: per comunicazioni personalizzate e basate sui dati, con gestione completamente automatizzata delle campagne omnicanale.

Con l’automazione e l’apprendimento automatico, queste soluzioni per i flussi di lavoro aiutano i fornitori dei servizi di stampa a migliorare la produttività degli ambienti di lavoro, ridurre i tempi di consegna e tagliare sui costi, per offrire una migliore esperienza cliente.

“Noi di Xerox continuiamo a investire in questo portafoglio di tecnologie scalabili per la stampa di produzione utilizzando IA, AR e analisi dei dati, per migliorare la produttività dei fornitori di servizi di stampa e velocizzarne il percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Tracey Koziol, vicepresidente esecutivo e responsabile prodotti di Xerox. “Nel corso della quattro giorni dell’evento condividiamo volentieri il modo in cui il completo ecosistema per la stampa di produzione targato Xerox può aiutare a rispondere alle esigenze diversificate dei fornitori dei servizi di stampa e dei loro clienti”.

Xerox illustrerà ulteriormente la serie completa di miglioramenti cromatici e digitali con Beyond CMYK, la tecnologia che consente ai fornitori di servizi di stampa di conquistare nuovi segmenti di attività con applicazioni in grado di aiutare i clienti a distinguersi dalla massa e, a loro volta, di generare maggiori entrate e profitti.

Oltre a esporre al Padiglione 2, Stand 7 della Fiera di Lucerna, Xerox partecipa anche alla Hunkeler Print Partner Conference con una presentazione sulla trasformazione digitale nel corso della conferenza DoxNet.

Visitare il sito Xerox.com per ulteriori informazioni sulle soluzioni di stampa digitale proposte da Xerox.

