World cancer day, in 9mila supermercati le arance Airc per la ricerca

(Adnkronos) – In occasione del World Cancer Day, tornano le arance rosse della salute in favore della ricerca: dopo l’appuntamento nelle piazze e nelle scuole, la campagna di Fondazione Airc dedicata alla prevenzione fa tappa in 9.000 supermercati. Sabato 4 febbraio ricorre la ventitreesima edizione della Giornata mondiale contro il cancro indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control. “Unire le nostre voci per agire” è il tema proposto quest’anno per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di rendere accessibili le cure contro il cancro ai pazienti in tutto il mondo e non solo nei Paesi più ricchi.

Solo in Italia sono 390.700 i nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2022, in aumento rispetto agli anni precedenti – si legge in una nota dell’Airc -. Una ripresa che rischia di peggiorare se non si pone un argine a comportamenti e abitudini poco salutari. Secondo le ultime rilevazioni, in Italia il 33% degli adulti è in sovrappeso e il 10% obeso, il 24% fuma e i sedentari sono aumentati dal 23% nel 2008 al 31% nel 2021.

“La prevenzione è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata ogni giorno – ricorda Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico di Airc – Se la diagnosi precoce permette di anticipare il momento in cui si scopre un tumore, altri semplici interventi consentono di contenere il rischio che alcuni tumori si presentino. Abitudini e comportamenti più salutari, come una sana alimentazione, l’attività fisica e la rinuncia al fumo potrebbero evitare la comparsa di circa un tumore su tre”.

Prevenire il cancro attraverso abitudini di vita salutari è il tema dalla storica campagna Airc “Le Arance della Salute”, che sabato scorso si è svolta in migliaia di piazze e di scuole. La raccolta fondi e la sensibilizzazione continuano nei supermercati con l’iniziativa “Arance Rosse per la Ricerca”, che prende il via simbolicamente proprio il giorno del World Cancer Day per circa due settimane. Sono oltre 50 le insegne aderenti della grande distribuzione e della distribuzione organizzata, con 9.000 punti vendita e oltre 870 mila reticelle. Per ogni confezione distribuita dal 4 febbraio, sino a esaurimento delle scorte, Airc riceverà 50 centesimi per sostenere il lavoro dei propri ricercatori.

Con questa iniziativa, dal 2016 Fondazione Airc ha raccolto 1.160.000 euro. Si tratta di un contributo continuativo, dato alle ricerche di migliaia di scienziati che lavorano in Italia per rendere il cancro sempre più curabile. Decine le insegne aderenti alle Arance rosse per la Ricerca: l’elenco completo è sul sito arancedellasalute.it