Wochit lancia un generatore di video gratuito, da prompt a video, alimentato dall’AI, che consente la creazione istantanea di video dall’aspetto professionale e modificabile

(Adnkronos) – NEW YORK, 24 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Wochit, leader nel settore della creazione di video SaaS, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo strumento di creazione video, Wochit Wizard (disponibile all’indirizzo www.wochit.ai). La soluzione sfrutta le capacità di intelligenza artificiale messe a disposizione da ChatGPT e consente agli utenti di generare video dall’aspetto professionale a partire da una semplice descrizione testuale. Il Wizard recepisce la richiesta e mette insieme una sceneggiatura, scene, riprese, grafica, musica ed effetti, producendo un video che può essere scaricato così com’è o ulteriormente modificato e perfezionato utilizzando l’editor video online Frame di Wochit.

“La rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa e il potenziale che essa offre alla creazione di video sono stati al centro dei nostri recenti sforzi di ricerca e sviluppo. Abbiamo visto la grande opportunità e abbiamo lavorato duramente per sperimentare i modi in cui possiamo incorporare e sfruttare questa tecnologia per rendere i nostri prodotti ancora migliori per i nostri clienti”, ha dichiarato Dror Ginzberg, fondatore e CEO di Wochit.

“Mentre stiamo ancora sviluppando e valutando i modi migliori per inserire questa tecnologia nei nostri prodotti principali, abbiamo voluto condividere con il mondo alcuni dei nostri sviluppi. Questo è il nostro modo non solo di aprire la strada alla creazione di video di IA generativa, ma anche di contribuire agli sforzi per esaminare e testare le capacità e i limiti che queste tecnologie innovative creano”.

I creatori sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per diffondere le loro idee e visioni in modo rapido e professionale. Wochit Wizard risponde a questa esigenza, offrendo a qualsiasi creatore la possibilità di creare contenuti avvincenti e creativi senza compromettere la velocità.

Pioniere nel settore della creazione di video da oltre 10 anni, Wochit sfrutta le proprie conoscenze ed esperienze per applicarle a tutti i suoi prodotti. Il Wizard utilizza Frame, l’editor online basato sulle scene di Wochit. Una volta generato il video, gli utenti hanno accesso a una versione completa, dove possono espandere, modificare e migliorare le loro creazioni.

Prima del lancio pubblico, Wochit ha reso disponibile il Wizard in tutta l’azienda a un gruppo selezionato di clienti per raccogliere feedback. Tra queste aziende c’erano Burda, LOCALiQ, Grupo Milenio, Business Insider Germany e Groupe Cerise, tutte aziende che riconoscono l’importanza dell’IA e che stanno attivamente ricercando ed esaminando le implicazioni e le possibilità del settore. Le osservazioni fatte da questi partner hanno già iniziato ad alimentare il progetto di implementazione di questa tecnologia nell’offerta di prodotti principali di Wochit.

Informazioni su WochitWochit ha portato la potenza della creazione di video alle aziende globali per oltre un decennio. È un partner fidato di alcune delle più grandi aziende mediatiche del mondo e gestisce la creazione di video per le principali aziende tecnologiche, i marchi e i marketplace. Il portafoglio di Wochit comprende una serie di strumenti di editing basati sul cloud, costruiti per diversi casi d’uso, flussi di lavoro e volumi. I prodotti Wochit rendono semplice e intelligente la creazione, la versione, l’automazione e la pubblicazione.

Contatto per i Media:

Liel Bari, VP Marketing, Wochitliel.bari@wochit.com+972-52-3395595

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/wochit-lancia-un-generatore-di-video-gratuito-da-prompt-a-video-alimentato-dallai-che-consente-la-creazione-istantanea-di-video-dallaspetto-professionale-e-modificabile-301754734.html