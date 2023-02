Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti ospiti di “Top – Tutto quanto fa tendenza”

La prossima puntata di “Top – Tutto quanto fa tendenza“, il magazine di moda e costume dedicato al lifestyle e alle eccellenze del made in Italy, in onda sabato 25 febbraio alle ore 14.50 su Rai 2, avrà come protagonisti Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti, due delle figure più amate del panorama italiano.

In questa intervista vip, condotta da Greta Mauro e Valeria Oppenheimer, avremo l’opportunità di scoprire il lato più intimo e personale di questi due grandi artisti, che ci sveleranno curiosità e aneddoti della loro carriera, ma anche della loro vita privata.

Paestum, un patrimonio inesauribile di storia, arte e cultura

La puntata proseguirà con il racconto delle bellezze che circondano il nostro Paese, con un focus sul parco archeologico di Paestum, un patrimonio inesauribile di storia, arte e cultura.

Le nuove tendenze della moda e delle eccellenze gastronomiche italiane

Per quanto riguarda la moda, la puntata si concentrerà sulle passerelle dei giovani stilisti emergenti, con l’obiettivo di scoprire le nuove tendenze in campo di abbigliamento e accessori. Inoltre, il viaggio tra le eccellenze gastronomiche italiane proporrà un’esperienza multisensoriale, alla scoperta dei sapori e dei profumi del nostro Paese.