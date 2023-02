Via a un festival di eventi fitness a Siena

(Adnkronos) – La giunta comunale di Siena, ha approvato le un palinsesto di eventi a tema fitness per la città per il 2023, su proposta dell’assessore al commercio e turismo Stefania Fattorini.

“Pensiamo a una grande serie di eventi – specifica l’assessore Fattorini – su proposta dell’Associazione pesistica e Cultura Fisica Siena in collaborazione con CrossFit: l’obiettivo è coinvolgere tutte le associazioni sportive presenti sul territorio che vorranno coadiuvare le attività del festival. Come amministrazione vogliamo dare un contributo alla creazione di un bacino turistico altamente specializzato che vada a integrarsi con quelli già consolidati, dal calcio al basket, passando alla corsa e al ciclismo. Per questo pensiamo anche a realizzare attività quali gare, corsi formativi, workshop in luoghi itineranti della città, compresa la Fortezza Medicea, nei periodi di minore affluenza turistica. Nella proposta che ci è arrivata l’obiettivo è quello di ambire ai palcoscenici nazionali, ma anche di coinvolgere il territorio”.

La giunta ha deliberato “di approvare l’organizzazione di un palinsesto di eventi a tema fitness per la stagione 2023 rimessa all’Associazione Pesistica e Cultura Fisica Siena”. Nella proposta allegata alla delibera è previsto un calendario di eventi, con la possibilità anche di creare un sorta di “Siena Fit Pass” che preveda sconti per i partecipanti, valide nelle strutture ricettive e ristorative aderenti nei gironi degli eventi.