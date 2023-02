Verona-Fiorentina 0-3: gol di Barak, Cabral e Biraghi

(Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 3-0 il Verona in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. A decidere la partita le reti di Barak al 12′, Cabral al 38′ e Biraghi all’89’ con una grandissima conclusione da centrocampo. In classifica i viola, che tornano a vincere dopo 6 giornate, agganciano al 12° posto l’Empoli con 28 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 17 in 18esima posizione.