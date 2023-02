Utilizzare Youtube per l’acquisizione clienti: ecco alcuni consigli

Nella nostra vita quotidiana è entrato a far parte da ormai molti anni Youtube, la piattaforma di Google che permette di caricare, ricercare e visualizzare video di ogni tipo.

Nel corso degli anni è diventato il secondo motore di ricerca dopo Google nel mondo e ogni giorno milioni di utenti sfruttano i contenuti presenti sulla piattaforma per apprendere o passare qualche piacevole momento di intrattenimento.

Youtube non viene solamente sfruttato dai cosiddetti youtuber, cioè i creatori seriali di contenuti video per ottenere visualizzazioni e traffico di utenti, ma anche dalle aziende reali per riuscire ad acquisire clienti.

Per questo motivo nelle prossime righe di questo articolo cercheremo di scoprire insieme come sfruttare Youtube nel migliore dei modi per migliorare la presenza online della propria azienda ed acquisire clienti.

Come sfruttare Youtube e con quale tipo di contenuti

Youtube funziona allo stesso modo di Google e molto spesso le persone utilizzano la barra di ricerca della piattaforma per trovare una soluzione ad un problema che stanno percependo in un determinato momento o consigli nel merito.

I migliori contenuti da creare per riuscire a farsi trovare dai propri potenziali clienti sono dei video tutorial che spieghino come svolgere una determinata operazione, dalla più semplice alla più complessa, in totale autonomia. In questo modo è possibile farsi notare dagli utenti che cercano un determinato argomento e guadagnare del tempo di fronte ai loro occhi durante il quale, a partire dalle informazioni ricevute, potranno conoscere noi, i nostri prodotti e i nostri servizi.

Alla fine di ogni video è fondamentale lasciare qualcosa di “non detto”, in modo che l’utente sia incentivato a contattarci per avere informazioni aggiuntive.

Quanti video bisogna pubblicare per riuscire a guadagnare le prime posizioni su Youtube?

Questa informazione purtroppo è impossibile da fornire, in quanto è molto simile a conoscere quante pagine o articoli si debbano creare per far crescere un sito web.

Il suggerimento che ti diamo è quello di creare contenuti da pubblicare su Youtube in modo costante: creare video che possano riuscire ad abbracciare tutte le domande, i dubbi e le richieste del tuo settore di competenza.

Le pubblicazioni devono essere di qualità, con buone riprese audio – video e informazioni attendibili espresse nel modo più chiaro possibile. Il lavoro va svolto nel lungo periodo ed è meglio pubblicare un solo video al mese di ottima qualità che piccoli cortometraggi girati ogni giorno con il vostro smartphone in quanto non si tratta di un social media.

Dove compaiono i video di Youtube?

I video di Youtube possono comparire nei risultati di ricerca all’interno della piattaforma, ma anche all’interno della serp di Google. Per questo motivo è importante iniziare a sfruttare questo mezzo potentissimo, in modo da poter guadagnare la tanto richiesta prima pagina nei risultati di ricerca.

Al contempo è anche importante eseguire un attento check in relazione alla tua azienda e al tuo nome in quanto potrebbero essere stati caricati dei video con recensioni negative in merito ai tuoi prodotti e servizi o informazioni fasulle che non sarebbero favorevoli nel caso raggiungessero un vostro cliente.

A tal proposito potrebbe esserti molto utile leggere questo articolo dove troverai un vasto approfondimento relativo a come rimuovere un video che ti riguarda da Youtube, in modo da poter agire il più in fretta possibile prima che la tua reputazione venga compromessa.

In conclusione possiamo affermare che Youtube è un ottimo canale per raggiungere moltissimi nuovi potenziali clienti e la qualità delle informazioni e dei video che caricherai potranno aiutarti molto nella crescita della tua impresa.