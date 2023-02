Usa, Weinstein condannato a 16 anni per stupro

(Adnkronos) –

Harvey Wenstein è stato condannato ad altri 16 anni di prigione, tre mesi dopo essere stato giudicato colpevole di stupro e aggressione sessuale da un tribunale di Los Angeles. L’ex potentissimo produttore cinematografico era già stato condannato a 23 anni di carcere nel 2020 da un tribunale di New York con le stesse accuse.

Il tribunale californiano lo ha condannato per i reati commessi ai danni di una modella e attrice europea che ha testimoniato in modo anonimo presentandosi come ‘Jane Doe 1’.