Usa, aereo medico precipita in Nevada: 5 morti tra cui paziente

(Adnkronos) – Cinque persone, il pilota, un’infermiera, il paramedico, un paziente e un suo familiare, hanno perso la vita dopo che un aereo sanitario CareFlight si è schiantato vicino a Stagecoach, nel Nevada occidentale negli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali e la società Guardian Flight citate dalla Cnn. “Abbiamo il cuore spezzato nel ricevere la conferma dai vigili del fuoco della contea di Lyon che nessuna delle cinque persone a bordo è sopravvissuta”, ha scritto la compagnia in un comunicato su Facebook. ”Le cinque persone a bordo erano un pilota, un’infermiera di volo, un paramedico di volo, un paziente e un familiare del paziente”, prosegue la nota.

L’aereo ad ala fissa è uscito dal radar alle 21:45, secondo REMSA Health and Guardian Flight, che gestisce Care Flight. Il servizio di ambulanza aerea “copre circa 50.000 miglia quadrate della California e del Nevada e 11 Stati negli Stati Uniti occidentali”, secondo il sito Web REMSA. La flotta ha cinque basi, quattro elicotteri, un aeroplano e un Critical Care Ground Transport, dice il sito. Lo sceriffo della contea ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto.